Обновленный Избирательный кодекс принят в первом чтении: главные новшества

Обновленный Избирательный кодекс принят в первом чтении: главные новшества

Партия будет уполномочена выдвигать в качестве кандидатов как на парламентских, так и на муниципальных выборах только членов партии 25.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в первом чтении новую редакцию Избирательного кодекса Грузии. Также партия будет уполномочена выдвигать в качестве кандидатов как на парламентских, так и на муниципальных выборах только членов партии. Возможность выдвижения беспартийного кандидата будет только у инициативной группы. При этом упрощаются процедуры регистрации кандидатов. В настоящее время для регистрации кандидата необходимо представить два документа, заполненных им: учетную карточку и заявление о партийной принадлежности. Согласно проекту, для регистрации кандидат заполнит только форму согласия на участие в выборах, в которой, помимо согласия, будет указана информация о времени проживания в стране и партийной принадлежности. Согласно этому же проекту, членство в избирательной комиссии будет запрещено лицу, осужденному в уголовном порядке, в том числе и тому, кому суд назначил штраф. Проектом также установлено, что во время фото- и видеосъемки в помещении для голосования аудиомониторинг будет запрещен. Изменяются и вопросы выдворения из здания в день голосования: человеку, удаленному из помещения для голосования, будет запрещено входить в другое помещение для голосования. До вступления в силу закон должен быть еще в двух чтениях и подписан президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

