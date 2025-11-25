https://sputnik-georgia.ru/20251125/valyutnye-rezervy-gruzii-prevysili-56-mlrd-dollarov---video-295941288.html
Валютные резервы Грузии превысили 5,6 млрд долларов - видео
За десять месяцев закупки Нацбанком Грузии иностранной валюты составили 1,8 млрд долларов США. Страна пополняет свои валютные резервы. 25.11.2025, Sputnik Грузия
Национальный банк Грузии продолжает пополнять международные резервы страны. В октябре резервы были увеличены на 167,4 млн долларов, а на конец октября объем международных резервов страны превышал 5,6 млрд долларов США."Международные валютные резервы являются важной гарантией макроэкономической стабильности страны. Соответственно, Нацбанк всегда сосредоточен на их пополнении, что подтверждается заявленной политикой банка. Когда рынок предоставляет такую возможность, Национальный банк увеличивает международные резервы страны", - сказано в заявлении Нацбанка.
Новости
