Скандал вокруг посла Германии в Грузии: дипломату припомнили попытки повлиять на политику

Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и... 26.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Посол Германии в Грузии Петер Фишер неоднократно нарушал Венскую конвенцию и пытался повлиять на политические процессы в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Фишер заявил, что не вмешивался во внутренние дела Грузии и не нарушал международные нормы. Он подчеркнул, что никогда не поддерживал ни одну из политических партий и не собирается этого делать, а также отметил, что никаких доказательств противоправных действий представить невозможно. "С его стороны это скорее признательное заявление, поскольку на самом деле у нас есть множество фактов нарушения Венской конвенции: он грубо пытался влиять не только на внутренние политические процессы, но и на судебную систему. Мы помним, как он стоял перед плакатами, в которых содержались прямые призывы к насилию и ненависти", – заявил Ионатамишвили. По мнению депутата, если дипломат фактически признает прежние нарушения и обещает не повторять их в будущем, можно подождать. Но если подобная деятельность продолжится, это ударит по его репутации, считает он. Уверенность в том, что действия Фишера являются прямым вмешательством во внутренние дела Грузии, выразил и другой депутат правящей партии – Леван Махашвили. "Когда ты ежедневно комментируешь политические процессы в Грузии, поддерживаешь голодающих радикалов, оказываешь им политическую помощь и выражаешь поддержку этим силам, а также делаешь заявления во время выборов – это, конечно же, вмешательство во внутренние дела страны", – отметил он. Ранее, 19 октября, МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

