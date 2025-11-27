https://sputnik-georgia.ru/20251127/strategicheskoe-terpenie-tbilisi-kogda-ssha-vernut-vnimanie-k-gruzii-295970575.html
Стратегическое терпение Тбилиси: когда США вернут внимание к Грузии?
Стратегическое терпение Тбилиси: когда США вернут внимание к Грузии?
Белый дом сосредоточен на глобальных проблемах – конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине, и пока Грузия не является приоритетом, отметила глава МИД Грузии
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Власти Грузии находятся в режиме "стратегического терпения" и рассчитывают на будущую позитивную перезагрузку отношений с Соединенными Штатами Америки, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Как отметила глава МИД, рамки политики США в отношении Грузии пока полностью не сформированы. Она объяснила, что Белый дом сосредоточен на глобальных проблемах – конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине, и пока Грузия не является приоритетом. Бочоришвили отметила, что за последние четыре года отношения при администрации Байдена резко ухудшились, и вопросы взаимодействия с США часто обсуждались в негативном ключе. Важным достижением глава МИД назвала снятие с повестки инициированного еще при администрации Байдена законопроекта MEGOBARI Act, в котором говорилось о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат от демократии". "Мы неоднократно говорили, что Грузия не хочет, чтобы подобный документ стал основой или определяющим фактором в отношениях между Грузией и США. Мы хотим, чтобы стратегические отношения имели конкретное содержательное наполнение, и это также является предметом диалога", – подчеркнула министр. Глава МИД также отметила роль США в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. По ее словам, США активно участвуют в процессе нормализации отношений между двумя странами, что важно для мира и стабильности в регионе. Министр подчеркнула, что Грузия не только наблюдает за этими процессами, но и принимает в них участие, а усиление роли страны как посредника будет полезно для всех, прежде всего для самой Грузии. После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Власти Грузии находятся в режиме "стратегического терпения" и рассчитывают на будущую позитивную перезагрузку отношений с Соединенными Штатами Америки, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
"Мы находимся в режиме стратегического терпения и ожидаем, что на определенном этапе произойдет перезагрузка отношений между Грузией и США, и эта перезагрузка будет позитивной", – заявила Бочоришвили.
Как отметила глава МИД, рамки политики США в отношении Грузии пока полностью не сформированы. Она объяснила, что Белый дом сосредоточен на глобальных проблемах – конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине, и пока Грузия не является приоритетом.
Бочоришвили отметила, что за последние четыре года отношения при администрации Байдена резко ухудшились, и вопросы взаимодействия с США часто обсуждались в негативном ключе. Важным достижением глава МИД назвала снятие с повестки инициированного еще при администрации Байдена законопроекта MEGOBARI Act, в котором говорилось о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат от демократии".
"Мы неоднократно говорили, что Грузия не хочет, чтобы подобный документ стал основой или определяющим фактором в отношениях между Грузией и США. Мы хотим, чтобы стратегические отношения имели конкретное содержательное наполнение, и это также является предметом диалога", – подчеркнула министр.
Глава МИД также отметила роль США в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. По ее словам, США активно участвуют в процессе нормализации отношений между двумя странами, что важно для мира и стабильности в регионе.
Министр подчеркнула, что Грузия не только наблюдает за этими процессами, но и принимает в них участие, а усиление роли страны как посредника будет полезно для всех, прежде всего для самой Грузии.
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.
В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.