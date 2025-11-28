Национальные интересы Грузии превыше всего – Каладзе о евроинтеграции

https://sputnik-georgia.ru/20251128/natsionalnye-interesy-gruzii-prevyshe-vsego--kaladze-o-evrointegratsii-295984022.html

Нынешние переговоры Запада с Россией подтверждают необходимость завершения конфликта и поддержания мира, заявил Каладзе 28.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Национальные интересы Грузии стоят выше политической конъюнктуры, а путь евроинтеграции не должен использоваться как инструмент давления на страну, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. По его словам, Украина оказалась в сложной ситуации из-за внешнего давления, и Грузия могла бы повторить ее судьбу, если бы не принципиальная позиция и политика властей. "Что касается пути евроинтеграции, мы прямо заявляли и продолжаем повторять: не должно быть так, что 30 лет говорят – примем вас в НАТО, примем вас – и где мы сейчас, они и сами этого не знают. О каких условиях вообще идет речь?!" – сказал он. Каладзе подчеркнул, что решения о санкциях против страны часто основывались на недостоверной информации, а обвинения не имели фактических оснований. Он отметил, что нынешние переговоры Запада с Россией подтверждают необходимость завершения конфликта и поддержания мира, а политика правительства Грузии направлена на защиту интересов народа и укрепление суверенитета страны. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

