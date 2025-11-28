https://sputnik-georgia.ru/20251128/to-chto-razresheno-es-zaprescheno-gruzii--reaktsiya-tbilisi-na-novye-pravila-lobbirovaniya-295982626.html

То, что разрешено ЕС, запрещено Грузии – реакция Тбилиси на новые правила лоббирования

28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС 28.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Запрет применять Грузии те же принципы и стандарты, что действуют для стран Евросоюза, демонстрирует несправедливое и вредоносное отношение к стране, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи, комментируя принятые Европарламентом новые правила контроля за лоббированием третьих стран. В четверг депутаты Европарламента поддержали меры, направленные на повышение прозрачности и подотчетности деятельности по представительству интересов третьих стран. Инициатива сосредоточена на усилении защиты ЕС от внешнего вмешательства. План предусматривает создание единого европейского реестра и присвоение организациям специального идентификационного номера. Переговоры с государствами ЕС начнутся после того, как Совет утвердит свою позицию.Принятие новых мер поприветствовала депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили. "Они хотели принять аналогичный закон еще с того времени, как мы, “Сила народа”, инициировали этот законопроект. Но им это не удалось из-за давления со стороны НПО, действующих в ЕС, и представителей "глобальной партии войны", которым прозрачность невыгодна", – отметила она. Ранее, в ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ, 28 ноября 2024 года, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

