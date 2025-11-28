Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251128/to-chto-razresheno-es-zaprescheno-gruzii--reaktsiya-tbilisi-na-novye-pravila-lobbirovaniya-295982626.html
То, что разрешено ЕС, запрещено Грузии – реакция Тбилиси на новые правила лоббирования
То, что разрешено ЕС, запрещено Грузии – реакция Тбилиси на новые правила лоббирования
Sputnik Грузия
28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС 28.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-28T13:53+0400
2025-11-28T14:12+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
ираклий кобахидзе
"сила народа"
брюссель
европарламент
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23537/67/235376747_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_1cf7314c3324b056658eaadf90157043.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Запрет применять Грузии те же принципы и стандарты, что действуют для стран Евросоюза, демонстрирует несправедливое и вредоносное отношение к стране, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи, комментируя принятые Европарламентом новые правила контроля за лоббированием третьих стран. В четверг депутаты Европарламента поддержали меры, направленные на повышение прозрачности и подотчетности деятельности по представительству интересов третьих стран. Инициатива сосредоточена на усилении защиты ЕС от внешнего вмешательства. План предусматривает создание единого европейского реестра и присвоение организациям специального идентификационного номера. Переговоры с государствами ЕС начнутся после того, как Совет утвердит свою позицию.Принятие новых мер поприветствовала депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили. "Они хотели принять аналогичный закон еще с того времени, как мы, “Сила народа”, инициировали этот законопроект. Но им это не удалось из-за давления со стороны НПО, действующих в ЕС, и представителей "глобальной партии войны", которым прозрачность невыгодна", – отметила она. Ранее, в ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ, 28 ноября 2024 года, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
https://sputnik-georgia.ru/20251127/strategicheskaya-oshibka-evrosoyuza-kto-vinovat-v-krizise-otnosheniy-gruzii-s-es-295969148.html
тбилиси
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23537/67/235376747_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_2413b952c736d703113d09d6a0778095.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, "сила народа", брюссель, европарламент
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, "сила народа", брюссель, европарламент

То, что разрешено ЕС, запрещено Грузии – реакция Тбилиси на новые правила лоббирования

13:53 28.11.2025 (обновлено: 14:12 28.11.2025)
© photo: Sputnik / StringerФлаги Евросоюза в центре столицы Грузии
Флаги Евросоюза в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Запрет применять Грузии те же принципы и стандарты, что действуют для стран Евросоюза, демонстрирует несправедливое и вредоносное отношение к стране, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи, комментируя принятые Европарламентом новые правила контроля за лоббированием третьих стран.
В четверг депутаты Европарламента поддержали меры, направленные на повышение прозрачности и подотчетности деятельности по представительству интересов третьих стран. Инициатива сосредоточена на усилении защиты ЕС от внешнего вмешательства. План предусматривает создание единого европейского реестра и присвоение организациям специального идентификационного номера. Переговоры с государствами ЕС начнутся после того, как Совет утвердит свою позицию.

"То, что необходимо для стран-членов ЕС, оказывается, нельзя для Грузии. Это еще раз демонстрирует вредоносное отношение к нашей стране, что является несправедливым. То, что необходимо в странах ЕС, должно на тех же принципах рассматриваться и применительно к ситуации в Грузии", – заявила Лашхи.

Принятие новых мер поприветствовала депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили.
"Они хотели принять аналогичный закон еще с того времени, как мы, “Сила народа”, инициировали этот законопроект. Но им это не удалось из-за давления со стороны НПО, действующих в ЕС, и представителей "глобальной партии войны", которым прозрачность невыгодна", – отметила она.
Глава парламентского комитета евроинтеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2025
Стратегическая ошибка Евросоюза: кто виноват в кризисе отношений Грузии с ЕС?
Вчера, 12:52
Ранее, в ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ, 28 ноября 2024 года, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС".
27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0