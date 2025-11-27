https://sputnik-georgia.ru/20251127/strategicheskaya-oshibka-evrosoyuza-kto-vinovat-v-krizise-otnosheniy-gruzii-s-es-295969148.html

Стратегическая ошибка Евросоюза: кто виноват в кризисе отношений Грузии с ЕС?

Стратегическая ошибка Евросоюза: кто виноват в кризисе отношений Грузии с ЕС?

Sputnik Грузия

По словам главы МИД Грузии, заявления, исходящие от представителей Евросоюза, вредят отношениям Грузии с ЕС и негативно отражаются на процессе евроинтеграции 27.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-27T12:52+0400

2025-11-27T12:52+0400

2025-11-27T13:03+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

тбилиси

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

брюссель

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288443027_0:119:960:659_1920x0_80_0_0_3e476d33b935449690c14a714c65385c.jpg

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Брюссель занимает противоречивую позицию – заявляет о поддержке европейского курса Грузии, но избегает диалога с ее правительством и допускает отмену безвизового режима, что может стать крупнейшей стратегической ошибкой, заявила глава МИД Мака Бочоришвили. Согласно опубликованному в начале ноября отчету Еврокомиссии, принятому на фоне заключения Европейского совета 2024 года, Грузия остается страной-кандидатом только на словах – в условиях продолжающегося отката от демократических принципов. По словам главы внешнеполитического ведомства, власти делают все возможное, чтобы страна продвигалась вперед в соответствии со стандартами ЕС. Бочоришвили отметила, что ЕС объединяет передовые страны мира с высокими экономическими показателями и качеством жизни, поэтому он привлекателен для грузинских граждан. Грузия стремится стать такой же страной – современной, развитой и комфортной для жизни и работы. "2030 год – это самая часто упоминаемая дата для следующей волны расширения Евросоюза, и когда наступит 2030 год, Грузия будет наиболее подготовленной среди стран-кандидатов к членству в ЕС", – подчеркнула Бочоришвили. По ее словам, вокруг заявления, сделанного год назад, возникло много спекуляций. Власти тогда подчеркнули, что тема интеграции в ЕС не должна быть предметом политической борьбы в Грузии, поскольку это наносит ущерб процессу евроинтеграции. Тем не менее аргументы правительства были истолкованы иначе. Бочоришвили отметила, что со стороны ЕС тоже прозвучали заявления, которые фактически возложили на Грузию ответственность за прекращение диалога с ЕС, хотя, по ее словам, этот диалог был остановлен самим ЕС еще в июне. "На протяжении целого года мы наблюдаем продолжение борьбы за то, чтобы именно вопрос вступления в ЕС и связанные с евроинтеграцией темы, стали определяющими для радикальной политической повестки в Грузии", – подчеркнула министр. По словам Бочоришвили, заявления, исходящие от представителей Евросоюза, вредят отношениям Грузии с ЕС и негативно отражаются на процессе евроинтеграции. При этом министр считает, что ответственность за приостановку диалога нельзя возлагать на грузинское правительство, поскольку решение о прекращении общения было принято именно Евросоюзом. Министр подчеркнула противоречивость позиции Брюсселя: с одной стороны, звучат заявления о поддержке европейских устремлений грузинского народа и желании видеть Грузию в ЕС, но с другой – прекращается диалог с правительством, которое выбрано тем же народом. Глава МИД также отметила, что вопрос возможной приостановки визовой либерализации используется намеренно и уже превратился в инструмент политического шантажа. Она считает, что этот механизм служит для формирования радикальной политической повестки и не имеет иной цели. Министр выразила надежду, что граждане Грузии не будут наказаны по политическим причинам. Однако отметила, что при отсутствии диалога с Евросоюзом и при наличии спекуляций нельзя исключать принятие любых решений со стороны ЕС. "Очень сложно в нынешних бюрократических условиях ручаться за рациональность каких-либо решений, когда мы видим множество иррациональных решений, которые исходят от Европейской службы внешних связей. И об этом говорим не только мы, об этом говорят очень многие", – заявила она. Как отметила Бочоришвили, Грузия выполнила множество требований, необходимых для сохранения безвизового режима, и сделала все возможное, чтобы граждане страны беспрепятственно путешествовали в государства Евросоюза. "Я бы сказала так: если будет принято решение об отмене безвизового режима, это станет крупнейшей стратегической ошибкой со стороны Евросоюза, со стороны Европейской службы внешних действий", – подчеркнула глава МИД.Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251126/skandal-vokrug-posla-germanii-v-gruzii-diplomatu-pripomnili-popytki-povliyat-na-politiku-295954415.html

https://sputnik-georgia.ru/20251126/nikogda-ne-primem-v-gruzii-rezko-otreagirovali-na-reshenie-es-po-odnopolym-brakam-295951277.html

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мака бочоришвили, тбилиси, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, брюссель