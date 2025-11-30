Грузия
По данным прокуратуры, Элисашвили грозит от 10 до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение оппозиционному политику Александру Элисашвили в попытке совершения террористического акта, сообщили в пресс-службе ведомства. МВД Грузии задержало Элисашвили, одного из лидеров коалиции "Лело – сильная Грузия", утром в субботу, 29 ноября. Он пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда. По данным прокуратуры, Элисашвили грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Совместное расследование, проведенное прокуратурой Грузии и Министерством внутренних дел, установило, что 29 ноября, примерно в 04:00, Элисашвили, вооруженный огнестрельным оружием, боеприпасами и предметами, необходимыми для совершения террористического акта, в маске приблизился к зданию Тбилисского городского суда, разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии суда и проник внутрь здания. Незаконно проникнув в здание, он облил горючим веществом находящиеся в помещении вещи и документы, и попытался устроить пожар. Увидев одного из приставов, Элисашвили напал на него и начал избивать. Во время задержания трое сотрудников службы судебных приставов попытались нейтрализовать Элисашвили, который оказывал активное сопротивление сотрудникам службы судебных приставов примерно 5-6 минут, после чего был обезврежен и задержан. Элисашвили накануне признал вину в совершении преступления. Со слов адвоката известно, что задержанный сожалеет о том, что не смог поджечь здание.
Элисашвили предъявили обвинение по статье терроризм

20:49 30.11.2025 (обновлено: 21:40 30.11.2025)
По данным прокуратуры, Элисашвили грозит от 10 до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение оппозиционному политику Александру Элисашвили в попытке совершения террористического акта, сообщили в пресс-службе ведомства.
МВД Грузии задержало Элисашвили, одного из лидеров коалиции "Лело – сильная Грузия", утром в субботу, 29 ноября. Он пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда.
По данным прокуратуры, Элисашвили грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Совместное расследование, проведенное прокуратурой Грузии и Министерством внутренних дел, установило, что 29 ноября, примерно в 04:00, Элисашвили, вооруженный огнестрельным оружием, боеприпасами и предметами, необходимыми для совершения террористического акта, в маске приблизился к зданию Тбилисского городского суда, разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии суда и проник внутрь здания.
Незаконно проникнув в здание, он облил горючим веществом находящиеся в помещении вещи и документы, и попытался устроить пожар.
Увидев одного из приставов, Элисашвили напал на него и начал избивать. Во время задержания трое сотрудников службы судебных приставов попытались нейтрализовать Элисашвили, который оказывал активное сопротивление сотрудникам службы судебных приставов примерно 5-6 минут, после чего был обезврежен и задержан.
Элисашвили накануне признал вину в совершении преступления. Со слов адвоката известно, что задержанный сожалеет о том, что не смог поджечь здание.
