Минздрав Грузии работает над закупкой препаратов для лечения мышечной дистрофии
30.11.2025
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Информация о препаратах для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, недавно появившихся на рынке, неоднозначна, поэтому Минздрав Грузии должен выяснить насколько они безопасны, заявил глава ведомства Михаил Сарджвеладзе. У Минздрава Грузии в воскресенье прошла акция родителей детей с диагнозом миодистрофия Дюшенна. По словам родителей, в мире уже существуют препараты, значительно останавливающие заболевание, но из-за высокой стоимости они недоступны. Родители просят государство взять на себя расходы и приобрести препараты. По словам министра здравоохранения, только информации, распространяемой компанией-производителем или имеющейся в отдельных источниках, недостаточно для решения вопроса о безопасности препаратов. "Пока эта информация не будет точно определена, довольно сложно включать конкретные препараты в государственную программу. Речь идет не о простых, а о весьма серьезных осложнениях", – заявил Сарджвеладзе. По словам министра здравоохранения, ведомство продолжает активную работу как над лекарственными препаратами, так и над другими вопросами, связанными с лечением заболевания. Сарджвеладзе также предложил родителям продолжить обсуждение важных вопросов в формате совещаний. Миодистрофия Дюшенна – это генетическое заболевание, при котором разрушаются мышечные волокна, а мышцы постепенно становятся более слабыми вплоть до полной атрофии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Информация о препаратах для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, недавно появившихся на рынке, неоднозначна, поэтому Минздрав Грузии должен выяснить насколько они безопасны, заявил глава ведомства Михаил Сарджвеладзе.
По словам родителей, в мире уже существуют препараты, значительно останавливающие заболевание, но из-за высокой стоимости они недоступны. Родители просят государство взять на себя расходы и приобрести препараты.
"Сами компании-производители, конечно же, заинтересованы продать их как можно быстрее и по высокой цене. Главное для нас – выяснить, насколько они безопасны и насколько эффективным средством могут быть", – сказал Сарджвеладзе.
По словам министра здравоохранения, только информации, распространяемой компанией-производителем или имеющейся в отдельных источниках, недостаточно для решения вопроса о безопасности препаратов.
"Пока эта информация не будет точно определена, довольно сложно включать конкретные препараты в государственную программу. Речь идет не о простых, а о весьма серьезных осложнениях", – заявил Сарджвеладзе.
По словам министра, состояние каждого пациента, конечно, крайне тяжелое, но государство не будет предпринимать безответственные шаги.
По словам министра здравоохранения, ведомство продолжает активную работу как над лекарственными препаратами, так и над другими вопросами, связанными с лечением заболевания. Сарджвеладзе также предложил родителям продолжить обсуждение важных вопросов в формате совещаний.
Миодистрофия Дюшенна – это генетическое заболевание, при котором разрушаются мышечные волокна, а мышцы постепенно становятся более слабыми вплоть до полной атрофии.