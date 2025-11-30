https://sputnik-georgia.ru/20251130/minzdrav-gruzii-rabotaet-nad-zakupkoy-preparatov-dlya-lecheniya-myshechnoy-distrofii-296009222.html

Минздрав Грузии работает над закупкой препаратов для лечения мышечной дистрофии

Минздрав Грузии работает над закупкой препаратов для лечения мышечной дистрофии

Sputnik Грузия

У Минздрава Грузии в воскресенье прошла акция родителей детей с диагнозом миодистрофия Дюшенна 30.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-30T21:43+0400

2025-11-30T21:43+0400

2025-11-30T21:43+0400

грузия

новости

общество

министерство здравоохранения грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282966734_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_42124ec890ce6362495d9c4f39815274.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Информация о препаратах для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, недавно появившихся на рынке, неоднозначна, поэтому Минздрав Грузии должен выяснить насколько они безопасны, заявил глава ведомства Михаил Сарджвеладзе. У Минздрава Грузии в воскресенье прошла акция родителей детей с диагнозом миодистрофия Дюшенна. По словам родителей, в мире уже существуют препараты, значительно останавливающие заболевание, но из-за высокой стоимости они недоступны. Родители просят государство взять на себя расходы и приобрести препараты. По словам министра здравоохранения, только информации, распространяемой компанией-производителем или имеющейся в отдельных источниках, недостаточно для решения вопроса о безопасности препаратов. "Пока эта информация не будет точно определена, довольно сложно включать конкретные препараты в государственную программу. Речь идет не о простых, а о весьма серьезных осложнениях", – заявил Сарджвеладзе. По словам министра здравоохранения, ведомство продолжает активную работу как над лекарственными препаратами, так и над другими вопросами, связанными с лечением заболевания. Сарджвеладзе также предложил родителям продолжить обсуждение важных вопросов в формате совещаний. Миодистрофия Дюшенна – это генетическое заболевание, при котором разрушаются мышечные волокна, а мышцы постепенно становятся более слабыми вплоть до полной атрофии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии