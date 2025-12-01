https://sputnik-georgia.ru/20251201/deputat-uprazdnenie-natsdvizheniya-polozhit-konets-diktatu-v-oppozitsii-gruzii-296017819.html

Депутат: упразднение "Нацдвижения" положит конец диктату в оппозиции Грузии

01.12.2025

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. В случае ликвидации бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в оппозиционном секторе завершится диктат этой партии, и другим политическим силам откроется возможность сформировать здоровое политическое пространство, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Ранее председатель ЕНД Тина Бокучава обратилась к судьям Конституционного суда с призывом не принимать к производству иск о ликвидации ее партии и еще двух политических организаций. Ранее, 4 ноября, Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий и последующем их упразднении. По словам депутата, заявления Бокучава можно рассматривать как попытку давления на судебную власть, однако, подчеркнул он, слова оппозиционера "не обладают достаточным весом для воздействия на Конституционный суд". "Формально это обычное давление на судебную власть, что для них является привычным явлением. Уверен, что вслед за заключениями следственной комиссии последует и решение суда", – добавил он. Депутат назвал "Национальное движение" политическим "болотом", где, как он выразился, "чем больше активничаешь, тем быстрее тонешь". Иск касается трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый – касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Партиям по этой части вменяют как нарушение прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента в период с 2012 года, когда партии оказались в оппозиции. Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии, нарушения территориальной целостности страны", и в его обоснование входят события, связанные с конфликтом 2008 года, и призывами партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Слушания по делу продлятся до девяти месяцев. Признание партий неконституционными повлечет за собой упразднение регистрации партий как политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занимать политические и государственные должности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

