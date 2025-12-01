Кобахидзе: с начала года из Грузии выслали 1,1 тысячи нелегальных мигрантов

https://sputnik-georgia.ru/20251201/kobakhidze-s-nachala-goda-iz-gruzii-vyslali-13-tysyachi-nelegalnykh-migrantov-296015375.html

01.12.2025

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии за 11 месяцев выслало из страны 1,1 тысячи нелегальных мигрантов, этот показатель соответствует общим данным последних семи лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в начале заседания городского правительства. В июне 2025 года парламент Грузии в третьем чтении утвердил пакет законопроектов об ужесточении миграционной политики, расширяющих, в том числе, основания для принудительного выдворения иностранцев. Поправки вступили в силу 1 сентября. По словам главы правительства, эффективность работы ведомства значительно повысилась, но департамент миграции МВД нуждается в дальнейшем укреплении. Согласно плану, представленному МВД, в следующем году из Грузии планируется выслать не менее 3,5 тысячи нелегальных мигрантов. Согласно грузинскому законодательству, иностранцам, принудительно выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд не распространяется на иностранцев, которые покинут страну добровольно. По новым правилам, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари ($369), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение полугода. Если же иностранец находился в стране нелегально от трех месяцев до года, ему придется выплатить штраф в 2 тысячи лари ($738), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение двух лет. За нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари ($1,111) (вместо 360 лари) с запретом въезда в страну в течение трех лет. Содействие нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

