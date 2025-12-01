https://sputnik-georgia.ru/20251201/nachnite-myslit-kriticheski--vlasti-gruzii-obvinyayut-vneshnie-sily-v-navyazannykh-narrativakh-296017457.html

Начните мыслить критически – Власти Грузии обвиняют внешние силы в навязанных нарративах

01.12.2025

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Часть граждан некритично воспринимает внешние нарративы и принимает их за истину, тогда как обществу целенаправленно навязывают ложные представления о происходящих в стране процессах, написал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани на своей странице в соцсети. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Депутат перечислил ряд утверждений, которые, по его мнению, были навязаны обществу. В частности, он отметил, что некоторые считали начало конфликта на Украине шансом вернуть территории, требовали введения санкций против России и отправки добровольцев на фронт, а также обвиняли Грузию в обходе санкций. По словам парламентария, звучали даже оправдания агрессии против полиции и попыток сжечь парламент, а опасения по поводу ЛГБТ*-пропаганды называли выдуманными. Мачавариани заявил, что обществу внушали, будто парламентские выборы были сфальсифицированы, миссия ОБСЕ/БДИПЧ – подкуплена, а радикальная оппозиция является "проевропейской". Отдельно депутат подчеркнул, что в публичном пространстве целенаправленно создается впечатление, будто именно Грузия приостановила свой путь к ЕС, тогда как в действительности этого не происходило. Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

