Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в октябре

По данным на конец октября, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 01.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в октябре 2025 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 507,77 миллиона лари (0,75%) и на 1 ноября текущего года составил 68,03 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 470,13 миллиона лари (1,21%), а в иностранной валюте – на 37,64 миллиона лари (0,13%).По состоянию на конец октября 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,82 миллиарда лари, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 19,09 миллиарда лари, что на 0,29% больше, чем в сентябре.За октябрь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,08%, или 378,83 миллиона лари, и на 1 ноября текущего года составил 35,52 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 58,03%, что на 0,26 процентного пункта больше данных на 1 октября 2025 года.По данным на конец августа, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

