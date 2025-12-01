https://sputnik-georgia.ru/20251201/peskov-nazval-datu-vstrechi-putina-s-uitkoffom-296018702.html

Песков назвал дату встречи Путина с Уиткоффом

Песков назвал дату встречи Путина с Уиткоффом

01.12.2025

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Российско-американские контакты состоятся в Москве 2 декабря, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, сегодня российский лидер Владимир Путин весь день работает в Кремле, в том числе и готовится к завтрашней встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.Переговоры пройдут во второй половине дня.Протокольная съемкаОтвечая на вопросы журналистов о формате работы прессы, которая будет освещать переговоры, Песков пояснил, что начало встречи (так называемая протокольная съемка) президента Путина и спецпосланника Уиткоффа пройдет в открытом режиме."Кадры начала встречи будут", – сказал пресс-секретарь.А на вопрос, будет ли какое-то заявление для прессы по итогам встречи, Песков сказал: "Посмотрим".Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал о планируемом визите Уиткоффа в Москву. Об этом также заявил президент США Дональд Трамп.Темой встречи станет обсуждение мирных инициатив по Украине. Ожидается, что с Уиткоффом в Москву приедут и представители администрации Трампа, которые имеют отношение к урегулированию украинского конфликта.Спецпосланник неоднократно приезжал в Россию в течение 2025 года и встречался с президентом страны. Последняя встреча Уиткоффа и Путина состоялась 6 августа, она прошла в Кремле и длилась около трех часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

