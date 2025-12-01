https://sputnik-georgia.ru/20251201/posle-materiala-bbc-sluzhba-gosbezopasnosti-gruzii-vozbudila-ugolovnoe-delo-296021401.html
После материала BBC Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело
После материала BBC Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело
Расследование ведется по двум статьям УК: превышение служебных полномочий, а также содействие иностранной организации во враждебной деятельности
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала уголовное расследование в связи с публикацией британской медиакорпорации BBC о возможном применении в отношении участников акций протеста в Тбилиси химического вещества времен Первой мировой войны, говорится в распространенном ведомством заявлении. ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. Расследование ведется по двум статьям УК: превышение служебных полномочий, а также содействие иностранной организации во враждебной деятельности. "На сегодняшний день мы можем считать установленным фактом лишь то, что, с одной стороны, распространенные материалы содержат признаки преступления, которое в случае подтверждения направлено против жизни и здоровья граждан, существенно нарушает их законные интересы и интересы общества", – говорится в заявлении. При этом, с другой стороны, материал содержит признаки преступления, наносящего тяжкий вред национальным интересам Грузии, ее международному имиджу, репутации и направленного на нарушение государственных интересов. СГБ будем периодически предоставлять обществу подробную и всестороннюю информацию о результатах расследования. В доказательство своей версии BBC приводит слова активного участника акций протеста педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главы Управления по особым поручениям Лаши Шергелашвили, который живет на Украине, главы НПО "Международная прозрачность Грузия" Эки Гигаури и бывшего партнера Бидзины Иванишвили, осужденного Георгия Бачиашвили. Тем временем партия "Грузинская мечта" выступила с заявлением о решении подать иск на BBC в международные суды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
После материала BBC Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело
Расследование ведется по двум статьям УК: превышение служебных полномочий, а также содействие иностранной организации во враждебной деятельности
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала уголовное расследование в связи с публикацией британской медиакорпорации BBC о возможном применении в отношении участников акций протеста в Тбилиси химического вещества времен Первой мировой войны, говорится в распространенном ведомством заявлении.
ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида.
Расследование ведется по двум статьям УК: превышение служебных полномочий, а также содействие иностранной организации во враждебной деятельности.
"На сегодняшний день мы можем считать установленным фактом лишь то, что, с одной стороны, распространенные материалы содержат признаки преступления, которое в случае подтверждения направлено против жизни и здоровья граждан, существенно нарушает их законные интересы и интересы общества", – говорится в заявлении.
При этом, с другой стороны, материал содержит признаки преступления, наносящего тяжкий вред национальным интересам Грузии, ее международному имиджу, репутации и направленного на нарушение государственных интересов.
Цель расследования – детально определить, на какой информации основывались интервью людей, послужившие основой для материала, распространенного BBC, какие заявления они сделали и насколько эта информация может быть релевантной.
СГБ будем периодически предоставлять обществу подробную и всестороннюю информацию о результатах расследования.
В доказательство своей версии BBC приводит слова активного участника акций протеста педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главы Управления по особым поручениям Лаши Шергелашвили, который живет на Украине, главы НПО "Международная прозрачность Грузия" Эки Гигаури и бывшего партнера Бидзины Иванишвили, осужденного Георгия Бачиашвили.
Тем временем партия "Грузинская мечта" выступила с заявлением о решении подать иск на BBC в международные суды.