Правительство сделает все возможное – премьер Грузии о сохранении темпов роста экономики

Правительству удалось сохранить высокие темпы экономического роста, несмотря на то, что в условиях борьбы с коррупцией и картельными сделками пришлось временно... 01.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Правительство Грузии сделает все для сохранения высоких темпов экономического роста, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-октябре 2025 года составил 7,6%. Также, по словам премьера, в последние месяцы правительству удалось сохранить высокие темпы экономического роста, несмотря на то, что в условиях борьбы с коррупцией и картельными сделками пришлось временно приостановить ряд инфраструктурных проектов. "Это в какой-то мере отразилось на темпах экономического роста по месяцам, однако то, что было потеряно в этом году за счет борьбы с коррупцией и повышения конкуренции, будет удвоено в следующем году", – отметил он. Как отметил Кобахидзе, устранение нездоровой практики в энергетике, на железной дороге и других сферах инфраструктуры будет способствовать быстрому развитию экономики, а это напрямую повлияет на темпы роста в 2026 году. "Все проекты, в том числе инфраструктурные, будут реализованы с максимальной экономической эффективностью и высоким качеством, за что правительство Грузии несет полную ответственность", – заявил глава правительства. Также, как заявил премьер на заседании правительства, к концу 2025 года впервые в истории объем экономики Грузии превысит 100 миллиардов лари, а номинальный ВВП на душу населения превысит 10 тысяч долларов. "К концу этого года впервые в истории наш валовой внутренний продукт, экономика Грузии превысит 100 миллиардов лари, а номинальный валовой внутренний продукт на душу населения, также впервые в истории, превысит 10 тысяч долларов. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности впервые превысит 30 тысяч долларов, тогда как всего 8 лет назад этот показатель составлял 10 тысяч долларов", – сказал премьер. Кобахидзе напомнил, что МВФ пересмотрел свой первоначальный прогноз до 7,2%, отметив, что, по всей видимости, к концу года у страны будет более высокий показатель. Экономика Грузии стремительно развивается в последние годы. Так, экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

