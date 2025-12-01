https://sputnik-georgia.ru/20251201/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-ustupila-ispanii-v-otbore-na-chm-296013558.html

Сборная Грузии по баскетболу уступила Испании в отборе на ЧМ

Сборная Грузии по баскетболу уступила Испании в отборе на ЧМ

Sputnik Грузия

Ранее сборная проиграла украинцам 01.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-01T10:51+0400

2025-12-01T10:51+0400

2025-12-01T10:51+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

испания

дания

георгий шермадини

торнике шенгелия

сборная грузии по баскетболу

чемпионат мира по баскетболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1e/294716048_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_bb222514f3869209961251c4aadacc32.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в отборочном матче чемпионата мира уступила действующему чемпиону Европы сборной Испании со счетом 61:90.Грузинская команда выиграла первую четверть со счетом 22:19. Первые очки в матче набрал капитан сборной Торнике Шенгелия. В какой-то момент сборная Грузии даже вышла вперед на 10 очков. Со второго периода испанцы исправили ситуацию, бросая трехочковые. В первой половине игры они реализовали в общей сложности восемь трехочковых и ушли на перерыв с большим преимуществом – 47:33. Третья и четвертая четверти прошли под диктовку соперника – 23:13, 20:15. Этот матч стал последним для игрока сборной Грузии Георгия Шермадини. С 2006 года Шермадини провел 202 матча за национальную команду, набрав 1 757 очков. В другом матче группы сборная Украины обыграла Данию на своей площадке со счетом 88:71. После двух туров Испания и Украина имеют по две победы, а Грузия и Дания – два поражения.В следующий этап из группы выходят три команды. Поэтому решающим для сборной Грузии станет февральское окно следующего года, в течение которого ей предстоит провести два матча: 27 февраля – в Дании и 2 марта – в Тбилиси против Дании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

испания

дания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, испания, дания, георгий шермадини, торнике шенгелия, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу