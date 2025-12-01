https://sputnik-georgia.ru/20251201/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-ustupila-ispanii-v-otbore-na-chm-296013558.html
Сборная Грузии по баскетболу уступила Испании в отборе на ЧМ
Сборная Грузии по баскетболу уступила Испании в отборе на ЧМ
01.12.2025
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в отборочном матче чемпионата мира уступила действующему чемпиону Европы сборной Испании со счетом 61:90.Грузинская команда выиграла первую четверть со счетом 22:19. Первые очки в матче набрал капитан сборной Торнике Шенгелия. В какой-то момент сборная Грузии даже вышла вперед на 10 очков. Со второго периода испанцы исправили ситуацию, бросая трехочковые. В первой половине игры они реализовали в общей сложности восемь трехочковых и ушли на перерыв с большим преимуществом – 47:33. Третья и четвертая четверти прошли под диктовку соперника – 23:13, 20:15. Этот матч стал последним для игрока сборной Грузии Георгия Шермадини. С 2006 года Шермадини провел 202 матча за национальную команду, набрав 1 757 очков. В другом матче группы сборная Украины обыграла Данию на своей площадке со счетом 88:71. После двух туров Испания и Украина имеют по две победы, а Грузия и Дания – два поражения.В следующий этап из группы выходят три команды. Поэтому решающим для сборной Грузии станет февральское окно следующего года, в течение которого ей предстоит провести два матча: 27 февраля – в Дании и 2 марта – в Тбилиси против Дании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
