Запад требовал от Грузии прямой эскалации с Россией – спикер парламента
Шалва Папуашвили еще раз напомнил о прямых требованиях части западных политиков вступить в противостояние с Россией 01.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Если бы в начале конфликта на Украине у власти в Грузии были не национальные силы, а "угодники иностранцев", то Тбилиси мог бы оказаться втянут в военные действия и теперь думал бы не о развитии и реформах, а о восстановлении страны после возможных разрушений, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети. В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, тем самым открыв "второй фронт" и подключиться к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, отказ от этого призыва и вызвал охлаждение в отношениях с Западом. Как подчеркнул Папуашвили, вопрос о том, какие требования предъявлялись Грузии с первых дней начала конфликта, вновь стал актуальным на фоне приближения его возможного завершения. По его словам, даже власти США признают, что при ином подходе предыдущей администрации США и Запада в целом конфликта на Украине могло не быть. Также, как отметил Папуашвили, Вашингтон называет происходящее прокси-войной, то есть марионеточным конфликтом. Сегодня, по словам спикера парламента, все видят, насколько тяжелые условия приходится рассматривать Украине, и на этом фоне особенно заметно, каким ошибочным является поведение части грузинских политиков, которые продолжают ориентироваться на заявления и резолюции западных стран. Папуашвили также напомнил, что уже через четыре дня после начала конфликта посол США на встрече с ним категорически требовала шагов, которые, по его мнению, привели бы к втягиванию Грузии в войну. Как отметил спикер парламента, то, что выполнение требований посла США означало бы принесение Грузии в жертву войне, он говорил не только публично, но и лично бывшему помощнику госсекретаря США Джеймсу О'Брайну, когда он в прошлом году находился с визитом в Грузии. По словам Папуашвили, именно те, кто раньше рекомендовали Грузии стратегическое терпение в отношениях с Россией, после начала конфликта на Украине требовали максимальной эскалации. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт.Также, правительство Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только Тбилиси При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
11:52 01.12.2025 (обновлено: 14:19 01.12.2025)
Шалва Папуашвили еще раз напомнил о прямых требованиях части западных политиков вступить в противостояние с Россией
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Если бы в начале конфликта на Украине у власти в Грузии были не национальные силы, а "угодники иностранцев", то Тбилиси мог бы оказаться втянут в военные действия и теперь думал бы не о развитии и реформах, а о восстановлении страны после возможных разрушений, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети.
В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, тем самым открыв "второй фронт" и подключиться к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, отказ от этого призыва и вызвал охлаждение в отношениях с Западом.
Как подчеркнул Папуашвили, вопрос о том, какие требования предъявлялись Грузии с первых дней начала конфликта, вновь стал актуальным на фоне приближения его возможного завершения.
"Обществу снова дается возможность осознать, что бы произошло тогда, если бы в момент начала войны на Украине в правительственных кабинетах сидели не национальные власти, а "угодники иностранцев", принимающие решения. Если бы так случилось, сегодня мы думали бы не о правильном вложении инвестиций и реформе образования, а оплакивали бы погибших и поднимали бы нашу страну из руин", – написал Папуашвили.
По его словам, даже власти США признают, что при ином подходе предыдущей администрации США и Запада в целом конфликта на Украине могло не быть. Также, как отметил Папуашвили, Вашингтон называет происходящее прокси-войной, то есть марионеточным конфликтом.
Сегодня, по словам спикера парламента, все видят, насколько тяжелые условия приходится рассматривать Украине, и на этом фоне особенно заметно, каким ошибочным является поведение части грузинских политиков, которые продолжают ориентироваться на заявления и резолюции западных стран.
Папуашвили также напомнил, что уже через четыре дня после начала конфликта посол США на встрече с ним категорически требовала шагов, которые, по его мнению, привели бы к втягиванию Грузии в войну.
Как отметил спикер парламента, то, что выполнение требований посла США означало бы принесение Грузии в жертву войне, он говорил не только публично, но и лично бывшему помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайну, когда он в прошлом году находился с визитом в Грузии.
"Никакого убедительного объяснения, как можно требовать от Грузии риска военного конфликта с Россией без предоставления гарантий безопасности — я не услышал ни на той встрече, ни когда-либо потом. То же касается и многих европейских политиков, которые чувствуют себя уверенно под зонтом НАТО", - отметил он.
По словам Папуашвили, именно те, кто раньше рекомендовали Грузии стратегическое терпение в отношениях с Россией, после начала конфликта на Украине требовали максимальной эскалации.
"А то, что конечная точка такой эскалации — война, нам неоднократно показало наше недавнее прошлое. А те иностранцы, которые требовали эскалации с Россией, но не замечали, что ее финалом станет война, либо сами были наивными, либо считали наивными нас", - отметил он.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт.
Также, правительство Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только Тбилиси При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.