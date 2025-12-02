https://sputnik-georgia.ru/20251202/energokabel-po-dnu-chernogo-morya--evrokomissiya-predostavila-proektu-osobyy-status-296037869.html

Энергокабель по дну Черного моря – Еврокомиссия предоставила проекту "особый" статус

Энергокабель по дну Черного моря – Еврокомиссия предоставила проекту "особый" статус

Отобранные проекты смогут получать финансирование от ЕС, а также пользоваться ускоренными процедурами выдачи разрешений и ускоренным регулирующим процессом 02.12.2025

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Еврокомиссия присвоила статус "проекта, представляющего взаимный интерес" проекту подводного энергокабеля по дну Черного моря, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, говорится в документе Еврокомиссии. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Как заявил бывший министр энергетики Грузии Давид Мирцхулава, присвоение этого статуса грузинскому проекту и идее – большая победа для страны. Еврокомиссия присвоила статус "проектов общего интереса" (PCI) и "проектов взаимного интереса" (PMI) в общей сложности 235 трансграничным энергетическим проектам. Как отмечают в Еврокомиссии, поддерживая эти проекты, она усиливает энергетическую связь Европы как внутри союза, так и за его пределами. Отобранные проекты смогут получать финансирование от ЕС, а также пользоваться ускоренными процедурами выдачи разрешений и ускоренным регулирующим процессом, что поможет их реализации и своевременной поставке. Для получения статуса "Проект взаимного интереса" (PMI) Европейская комиссия объявила конкурс проектов PCI (Projects of Common Interest)/PMI (Projects of Mutual Interest) в 2024 году, на который, наряду с важными инфраструктурными проектами других стран, был подан "Проект Черноморского подводного кабеля". Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением – 525 кВ и мощностью – 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

