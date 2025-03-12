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Болгария присоединится к проекту энергокабеля через Черное море – вице-премьер Грузии

Болгария присоединится к проекту энергокабеля через Черное море – вице-премьер Грузии

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Болгария станет пятой страной-участницей проекта прокладки электрокабеля из Азербайджана через Грузию и Черное море в Европу, заявил... 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T09:00+0400

2025-03-12T09:00+0400

2025-03-12T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Болгария станет пятой страной-участницей проекта прокладки электрокабеля из Азербайджана через Грузию и Черное море в Европу, заявил первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили на заседании министериала "Зеленый Средний коридор". Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия в 2022 году подписали соглашение о прокладке высоковольтного кабеля. По завершении проекта кабель мощностью в 1 000 мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного) соединит Азербайджан и Грузию с Восточными Балканами. Для осуществления проекта страны в 2025 году создали совместное предприятие. Страны-участиники проекта вместе формируют энергетическое будущее в регионе и вместе достигнут общей цели – чистого, связанного и безопасного энергетического будущего. Министр выразил надежду, что до конца второго квартала 2025 года полное технико-экономическое обоснование будет доступно, и проект перейдет в фазу практической реализации. "Думаю, мы можем дать полный мандат на реализацию флагманского проекта, который даст гарантию энергетической безопасности всей Европе, и это не только в интересах стран Южного Кавказа или Каспийского региона, но, думаю, это важный проект для долгосрочного устойчивого энергетического развития всего европейского континента", – заявил Давиташвили. Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия основали энергетическое предприятие>>По оценке первого вице-премьера, у каждой страны-участницы есть всеобъемлющая повестка дня по содействию энергетике, и Грузия является частью этого. "В настоящее время в Грузии у нас есть около 10 000 мегаватт потенциальных проектов возобновляемой энергии, что является значительной мощностью. Ее можно использовать для местного потребления, но также можно использовать в нашем флагманском проекте", – заявил Давиташвили. Как отметил министр экономики, такая же повестка дня и в странах-партнерах, и, по его оценке, это помогает беспрепятственному энергетическому переходу и устойчивому развитию, чтобы удовлетворить ожидания как населения, так и бизнеса, и в долгосрочной перспективе прогнозируемые энергетические цены усилили и сделали более конкурентоспособной экономику стран-участниц проекта. Проект Черноморского энергокабеляСоглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Проект подводного кабеля по дну Черного моря является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте – Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Проект также включает строительство волоконно-оптического телекоммуникационного кабеля, который будет проложен в коридоре, выбранном для подводного силового кабеля. Подводный энергокабель в Европу обойдется Грузии в 145 миллионов лари >>Уже в 2025 году энергетические операторы Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии создали совместное предприятие в рамках проекта по прокладке высоковольтного электрического кабеля из Азербайджана через территорию Грузии и Черное море в Румынию. На данном этапе совместное предприятие будет заниматься научно-исследовательской и проектной деятельностью в рамках Зеленого энергетического коридора. Соответственно, целью его создания является реализация проекта "Зеленый энергетический коридор", который, среди прочего, предусматривает строительство высоковольтного подводного кабеля электропередачи в Черном море. Проект включен в 10-летний план развития сети ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. – Примеч. ред.) на 2024-2034 годы, а в ноябре 2024 года проект был представлен в Европейскую комиссию для получения статуса проекта, представляющего общий интерес, поскольку это проект трансграничной энергетической инфраструктуры между Европейским Союзом и странами, не входящими в ЕС, который способствует достижению целей энергетической и климатической политики. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк выделил Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, черное море, азербайджан, румыния, леван давиташвили, всемирный банк