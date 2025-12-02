https://sputnik-georgia.ru/20251202/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-rekordny--premer-296019862.html

Международные резервы Нацбанка Грузии рекордны – премьер

По словам Кобахидзе, высокий экономический рост дал Нацбанку возможность беспрецедентно увеличить валютные резервы 02.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Международные резервы Национального банка Грузии рекордно выросли и составляют 5,8 миллиарда долларов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. По словам Кобахидзе, высокий экономический рост дал Нацбанку возможность беспрецедентно увеличить валютные резервы. За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов. Также, по словам премьера, на фоне экономического роста и пополнения валютных резервов рейтинговая компания Fitch улучшила прогноз суверенного рейтинга Грузии с негативного на стабильный, что благоприятно скажется на развитии экономики в будущем. Аналитики Fitch отмечают, что экономика Грузии выросла на 7,8% в годовом исчислении в I-III кварталах 2025 года, и Fitch ожидает роста на 7,3% в 2025 году, на 5,3% – в 2026 году и на 5% – в 2027 году. По их мнению, значительное повышение производительности и снижение импортоемкости секторов, стимулирующих рост, таких как информационные и коммуникационные технологии, туризм и транспорт, повысят среднесрочные перспективы роста. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-октябре 2025 года составил 7,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

