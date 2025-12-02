Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251202/novaya-partiya-predlagaet-kurs-polnogo-neytraliteta-v-gruzii-296030519.html
Новая партия предлагает курс полного нейтралитета в Грузии
Новая партия предлагает курс полного нейтралитета в Грузии
Sputnik Грузия
Грузия не должна вступать ни в военные, ни в экономические блоки – это позволит стране развиваться самостоятельно, считают в новой партии 02.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-02T13:03+0400
2025-12-02T13:14+0400
политика
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/02/296029632_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_bc816a7651f3d80bbb62f01f01b6288b.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Движение "Единая нейтральная Грузия", выступающее против вступления страны в какие-либо политические, экономические или военные блоки, официально преобразовано в политическую партию. Учредительный съезд состоялся накануне, на нем был утвержден устав и избраны руководящие органы новой политической силы. Съезд избрал членами политсовета партии Вахтанга Шакаришвили, Левана Николеишвили и Бидзину Гиоргобиани. Согласно решению политсовета, функции исполнительного секретаря будет выполнять Вахтанг Шакаришвили. В свою очередь, Гиоргобиани отметил, что в условиях Южного Кавказа создание устойчивых и долговременных военных или политических союзов практически нереализуемо. По его словам, именно поэтому партия рассматривает политический нейтралитет как один из наиболее эффективных инструментов обеспечения безопасности Грузии. Грузия не должна вступать ни в военные, ни в экономические блоки, поскольку это позволит стране развиваться самостоятельно и принимать решения в сфере безопасности и экономики без внешнего давления, считает Николеишвили. "Представьте, насколько привлекательной для инвестора является страна, где есть стабильность, мир, и которая не зависит от интересов или мнений внешних акторов", – заявил Николеишвили. Ранее, летом 2025 года, "Единая нейтральная Грузия" предложила вместе с выборами в органы местного самоуправления 4 октября провести плебисцит по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?" Теперь партия предлагает провести референдум. Также уже известно, что партия "Единая нейтральная Грузия" собирается принять участие в парламентских выборах 2028 года.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/02/296029632_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eb634da9b1ee6b216fd5e6010eb1e864.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости
политика, грузия, новости

Новая партия предлагает курс полного нейтралитета в Грузии

13:03 02.12.2025 (обновлено: 13:14 02.12.2025)
© United Neutral GeorgiaПолитическая партия "Единая нейтральная Грузия"
Политическая партия Единая нейтральная Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2025
© United Neutral Georgia
Подписаться
Грузия не должна вступать ни в военные, ни в экономические блоки – это позволит стране развиваться самостоятельно, считают в новой партии
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Движение "Единая нейтральная Грузия", выступающее против вступления страны в какие-либо политические, экономические или военные блоки, официально преобразовано в политическую партию.
© United Neutral GeorgiaПолитическая партия "Единая нейтральная Грузия"
Политическая партия Единая нейтральная Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2025
Политическая партия "Единая нейтральная Грузия"
© United Neutral Georgia
Учредительный съезд состоялся накануне, на нем был утвержден устав и избраны руководящие органы новой политической силы. Съезд избрал членами политсовета партии Вахтанга Шакаришвили, Левана Николеишвили и Бидзину Гиоргобиани. Согласно решению политсовета, функции исполнительного секретаря будет выполнять Вахтанг Шакаришвили.

"Нейтралитет – это главная идея, вокруг которой мы объединяемся. Кроме того, нынешняя внутриполитическая обстановка дает возможность появиться в Грузии конструктивной оппозиции, которая будет призвана внести свой вклад в благополучие страны и служить исключительно интересам Грузии и грузинского народа", – заявил Шакаришвили.

В свою очередь, Гиоргобиани отметил, что в условиях Южного Кавказа создание устойчивых и долговременных военных или политических союзов практически нереализуемо.
© United Neutral GeorgiaПолитическая партия "Единая нейтральная Грузия"
Политическая партия Единая нейтральная Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2025
Политическая партия "Единая нейтральная Грузия"
© United Neutral Georgia
По его словам, именно поэтому партия рассматривает политический нейтралитет как один из наиболее эффективных инструментов обеспечения безопасности Грузии.
Грузия не должна вступать ни в военные, ни в экономические блоки, поскольку это позволит стране развиваться самостоятельно и принимать решения в сфере безопасности и экономики без внешнего давления, считает Николеишвили.
© United Neutral GeorgiaПолитическая партия "Единая нейтральная Грузия"
Политическая партия Единая нейтральная Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2025
Политическая партия "Единая нейтральная Грузия"
© United Neutral Georgia
"Представьте, насколько привлекательной для инвестора является страна, где есть стабильность, мир, и которая не зависит от интересов или мнений внешних акторов", – заявил Николеишвили.
Ранее, летом 2025 года, "Единая нейтральная Грузия" предложила вместе с выборами в органы местного самоуправления 4 октября провести плебисцит по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?" Теперь партия предлагает провести референдум.
Также уже известно, что партия "Единая нейтральная Грузия" собирается принять участие в парламентских выборах 2028 года.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0