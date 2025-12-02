https://sputnik-georgia.ru/20251202/novaya-partiya-predlagaet-kurs-polnogo-neytraliteta-v-gruzii-296030519.html

Новая партия предлагает курс полного нейтралитета в Грузии

Sputnik Грузия

Грузия не должна вступать ни в военные, ни в экономические блоки – это позволит стране развиваться самостоятельно, считают в новой партии 02.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-02T13:03+0400

2025-12-02T13:03+0400

2025-12-02T13:14+0400

политика

грузия

новости

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Движение "Единая нейтральная Грузия", выступающее против вступления страны в какие-либо политические, экономические или военные блоки, официально преобразовано в политическую партию. Учредительный съезд состоялся накануне, на нем был утвержден устав и избраны руководящие органы новой политической силы. Съезд избрал членами политсовета партии Вахтанга Шакаришвили, Левана Николеишвили и Бидзину Гиоргобиани. Согласно решению политсовета, функции исполнительного секретаря будет выполнять Вахтанг Шакаришвили. В свою очередь, Гиоргобиани отметил, что в условиях Южного Кавказа создание устойчивых и долговременных военных или политических союзов практически нереализуемо. По его словам, именно поэтому партия рассматривает политический нейтралитет как один из наиболее эффективных инструментов обеспечения безопасности Грузии. Грузия не должна вступать ни в военные, ни в экономические блоки, поскольку это позволит стране развиваться самостоятельно и принимать решения в сфере безопасности и экономики без внешнего давления, считает Николеишвили. "Представьте, насколько привлекательной для инвестора является страна, где есть стабильность, мир, и которая не зависит от интересов или мнений внешних акторов", – заявил Николеишвили. Ранее, летом 2025 года, "Единая нейтральная Грузия" предложила вместе с выборами в органы местного самоуправления 4 октября провести плебисцит по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?" Теперь партия предлагает провести референдум. Также уже известно, что партия "Единая нейтральная Грузия" собирается принять участие в парламентских выборах 2028 года.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

политика, грузия, новости