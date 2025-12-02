Новая партия предлагает курс полного нейтралитета в Грузии
13:03 02.12.2025 (обновлено: 13:14 02.12.2025)
© United Neutral GeorgiaПолитическая партия "Единая нейтральная Грузия"
© United Neutral Georgia
Грузия не должна вступать ни в военные, ни в экономические блоки – это позволит стране развиваться самостоятельно, считают в новой партии
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Движение "Единая нейтральная Грузия", выступающее против вступления страны в какие-либо политические, экономические или военные блоки, официально преобразовано в политическую партию.
Учредительный съезд состоялся накануне, на нем был утвержден устав и избраны руководящие органы новой политической силы. Съезд избрал членами политсовета партии Вахтанга Шакаришвили, Левана Николеишвили и Бидзину Гиоргобиани. Согласно решению политсовета, функции исполнительного секретаря будет выполнять Вахтанг Шакаришвили.
"Нейтралитет – это главная идея, вокруг которой мы объединяемся. Кроме того, нынешняя внутриполитическая обстановка дает возможность появиться в Грузии конструктивной оппозиции, которая будет призвана внести свой вклад в благополучие страны и служить исключительно интересам Грузии и грузинского народа", – заявил Шакаришвили.
В свою очередь, Гиоргобиани отметил, что в условиях Южного Кавказа создание устойчивых и долговременных военных или политических союзов практически нереализуемо.
По его словам, именно поэтому партия рассматривает политический нейтралитет как один из наиболее эффективных инструментов обеспечения безопасности Грузии.
Грузия не должна вступать ни в военные, ни в экономические блоки, поскольку это позволит стране развиваться самостоятельно и принимать решения в сфере безопасности и экономики без внешнего давления, считает Николеишвили.
"Представьте, насколько привлекательной для инвестора является страна, где есть стабильность, мир, и которая не зависит от интересов или мнений внешних акторов", – заявил Николеишвили.
Ранее, летом 2025 года, "Единая нейтральная Грузия" предложила вместе с выборами в органы местного самоуправления 4 октября провести плебисцит по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?" Теперь партия предлагает провести референдум.
Также уже известно, что партия "Единая нейтральная Грузия" собирается принять участие в парламентских выборах 2028 года.
*Экстремистская организация, запрещенная в России