Какой сегодня церковный праздник: 3 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 3 декабря 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 3 декабря отмечают день памяти святых Григория, Прокла, Дасия, Евстафия, Феспесия, Анатолия, Нирса, Иосифа, Иоанна... 03.12.2025

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264811346_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_6003dcf91a90481e6f27909e8d2e5a68.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Григорий ДекаполитПо церковному календарю 3 декабря поминают преподобного Григория Декаполита, жившего в VIII веке.Родился будущий святой в Декаполе Исаврийском. Божий храм и церковные службы Григорий полюбил с детства. Он постоянно читал Священное Писание и тайно ушел из дома, чтобы избежать женитьбы, на которой настаивали родители.Что можно и нельзя есть в Рождественский пост 2021-2022? Календарь питания >>>Всю жизнь святой странствовал. Он проповедовал слово Божье в Константинополе, Коринфе, Риме, Солуни, обличая иконоборческую ересь, поддерживая православных, которых еретики в то время преследовали, пытали и бросали в темницы.Святой Григорий молитвами и подвигами заслужил дары пророчества и чудотворения. Достигнув сердечной чистоты, он удостоился слышать Ангельское пение во славу Святой Троицы.Преподобный, чтобы противостоять иконоборческой ереси, покинул монастырь Святого Мины, в котором жил долгое время, и отправился вновь в Константинополь.В дороге святой тяжело заболел. Он скончался в 816 году.Архиепископ КонстантинопольскийПо церковному календарю 3 декабря поминают святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.С юных лет будущий святой все свое время отдавал молитве и изучению Священного Писания. Прокл был учеником святителя Иоанна Златоуста, который и рукоположил его в священный сан.Получив от своего учителя глубокие знания Священного Писания, святой Прокл научился излагать мысли в совершенной форме.Прокл, по преданию, был свидетелем явления первоверховного апостола Павла Иоану Златоусту. После смерти святителя Сисиния, Прокла рукоположили в епископы и вскоре возвели на патриаршую кафедру Константинополя. Церковью он управлял 12 лет.Деятельность Патриарха по благоустройству во всех церковных делах снискала всеобщее уважение. Святой скончался в преклонном возрасте, окруженный любовью и почетом, примерно в 446-447 году.Дасий ДоростольскийПо церковному календарю 3 декабря поминают мученика Дасия, жившего в городе Доростоле на Дунае в III веке.В те времена, по обычаю, жители города за 30 дней до языческого праздника, выбрав красивого юношу и богато его разодев, оказывали ему царские почести, а в день торжества приносили в жертву богу Сатурну.Однажды выбор пал на Дасия, самого красивого юношу в городе. Узнав об этом, святой решил умереть как христианин и, открыто исповедав свою веру, обвинил сограждан в идолопоклонстве.За это по приказу императоров Диоклитиана (284-305) и Максимиана (284-305) мученика подвергли пыткам и обезглавили.Евстафий, Феспесий и АнатолийПо церковному календарю 3 декабря поминают мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия, пострадавших за веру в IV веке.Братья Евстафий, Феспесий и Анатолий родились в семье богатого купца в городе Гангр. Их крестил епископ Анфим Никомидийский.Святые мученически скончались во время жестоких пыток в Никее примерно в 312-м.Святые мученикиПо церковному календарю 3 декабря поминают священномучеников Нирса, Иосифа, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия – епископов Персидских, а также мучеников Азата скопца, Сасония, Феклу, Анну и многих других, пострадавших за веру в Персии при царе Сапоре II.Святитель Нирс и его ученик Иосиф были обезглавлены. Святителя Иоанна побили камнями. Святителя Исакия и Ипатия постигла та же участь. Епископ Саверий скончался в тюрьме, а после ему отрубили голову.Пресвитер-отступник задушил Азата-скопца, а мученики Сасоний, Анна, Фекла и многие другие мужчины и женщины перенесли пытки, мучения и смерть за Христа. Произошло это в 343 году.ИмениныПо церковному календарю 3 декабря именины отмечают Анна, Татьяна, Фекла, Александр, Алексей, Арсений, Анатолий, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иосиф, Илларион, Макар и Николай.Материал подготовлен на основе открытых источников

2025

Новости

