Кутаиси и Венецию связал прямой авиарейс

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air выполнил первый прямой регулярный рейс из Венеции в Кутаиси 2 декабря 2025 года, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии. Венеция стала третьим городом Италии, после Рима и Милана, в который можно будет добраться из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели. Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Венеция-Кутаиси-Венеция с частотой два раза в неделю, по вторникам и субботам, на самолетах Airbus A321neo. По информации Объединения, первым рейсом воспользовались 340 пассажиров, которым по прибытии в Кутаиси устроили особую встречу. В ходе мероприятия гостей приветствовали генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили и руководитель организации по управлению турнаправлениями Имерети Мари Девидзе. Пассажирам первого рейса были вручены символические подарки от Объединения. По информации Объединения, запуск нового маршрута еще больше повышает доступность международного аэропорта Кутаиси и укрепляет авиационные связи Грузии с Европой. На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из Кутаиси по 23 направлениям в 12 странах, а с 2 декабря компания начала летать в Венецию. С момента начала работы Wizz Air на грузинском рынке в сентябре 2012 года компания перевезла почти 9 миллионов пассажиров между Грузией и другими странами. С 2022 года авиакомпания является лидером на грузинском авиационном рынке. По данным за семь месяцев 2025 года, Wizz Air обслужила в Грузии около 900 тысяч пассажиров. За этот период авиакомпания выполнила около 4,8 тысячи рейсов в Кутаиси и обратно, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

