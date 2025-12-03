https://sputnik-georgia.ru/20251203/novshestvo-v-shkolakh-gruzii-11-klassniki-smogut-sami-vybirat-nuzhnye-im-predmety-296045092.html
Новшество в школах Грузии: 11-классники смогут сами выбирать нужные им предметы
Минобразования разработало новую концепцию реформы системы общего образования в государственных школах 03.12.2025, Sputnik Грузия
Униформа, возраст первоклашек и превенция буллинга – в Грузии грядет реформа образования>>>После того как с документом концепции реформы системы общего образования в государственных школах детально ознакомятся экспертные группы и будут учтены все замечания, его представят правительству Грузии на утверждение.Ранее министр заявил, что cистема общего образования Грузии должна обеспечить воспитание конкурентоспособного гражданина, обладающего национально-государственными, патриотическими, общечеловеческими и морально-этическими ценностями, а также подготовленного к достойной жизни.Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Ученики 11-х классов получат возможность углублённо изучать нужные для поступления предметы прямо в стенах государственных школ. Об этом заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе, представляя новую концепцию реформы системы общего образования.
Министерство образования, науки и молодежи разработало концепцию реформы системы общего образования в государственных школах страны, включающую восемь ключевых направлений, среди которых – замена учебников, повышение квалификации учителей, улучшение условий обучения и другие.
"Мы вводим т. н. репетиторский компонент. Это профильное обучение, но его нельзя назвать просто профильным. По сути, это будет усиленное обучение только по тем предметам, которые ученик выберет сам, чтобы он мог полноценно подготовиться к государственным экзаменам", – заявил Миканадзе.
По его словам, в программу также войдут материалы государственных экзаменов прошлых лет, будь то тесты или другие компоненты. Как отметил министр, это важно для повышения качества образования.
"И не менее важно для семей, на которых лежит финансовая ноша, – подготовка учеников за пределами школы к национальным экзаменам", – добавил Миканадзе.
После того как с документом концепции реформы системы общего образования в государственных школах детально ознакомятся экспертные группы и будут учтены все замечания, его представят правительству Грузии на утверждение.
Ранее министр заявил, что cистема общего образования Грузии должна обеспечить воспитание конкурентоспособного гражданина, обладающего национально-государственными, патриотическими, общечеловеческими и морально-этическими ценностями, а также подготовленного к достойной жизни.
Напомним, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование).
Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.