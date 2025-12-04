https://sputnik-georgia.ru/20251204/gosudarstvennye-vuzy-gruzii-ne-budut-prinimat-inostrannykh-studentov-296067873.html
Государственные вузы Грузии не будут принимать иностранных студентов
Sputnik Грузия
В Тбилисском государственном медицинском университете 45% нынешних студентов – граждане иностранных государств и 55% – граждане Грузии 04.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-04T23:31+0400
грузия
новости
общество
тбилисский государственный медицинский университет
гиви миканадзе
образование в грузии
система образования
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/01/247760145_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f561c44c769abe7e5e622a202eff7401.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Государственные вузы Грузии не смогут принимать иностранных студентов со следующего учебного года, заявил министр образования Гиви Миканадзе в интервью телеканалу "Рустави 2". "Со следующего учебного года государственные университеты не смогут принимать иностранных студентов", – сказал Миканадзе. Частные университеты продолжат работу в существующем формате. По словам Миканадзе, сейчас в некоторых госвузах численность иностранцев достигает почти половины от всего числа учащихся. В качестве примера министр привел Тбилисский государственный медицинский университет. Но министр считает, что такие вузы должны ориентироваться на интересы государства. В 2024/25 годах общее число студентов в грузинских университетах достигло рекордных 187,8 тысячи человек, чему во многом способствовал рост числа иностранных учащихся. Их стало на 21% больше, чем годом ранее – 37,1 тысячи. Из них 85% обучались в частных вузах, преимущественно на медицинских и магистерских программах. За три последних года количество иностранных учащихся выросло более чем в два раза, в 2021/22 учебном году в грузинских университетах числилось 17,5 тысячи иностранцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20251204/gosudarstvo-beret-na-sebya-finansirovanie-obucheniya-studentov-v-gosvuzakh-gruzii-296063080.html
грузия, новости, общество, тбилисский государственный медицинский университет, гиви миканадзе, образование в грузии, система образования
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Государственные вузы Грузии не смогут принимать иностранных студентов со следующего учебного года, заявил министр образования Гиви Миканадзе в интервью телеканалу "Рустави 2".
"Со следующего учебного года государственные университеты не смогут принимать иностранных студентов", – сказал Миканадзе.
Частные университеты продолжат работу в существующем формате.
По словам Миканадзе, сейчас в некоторых госвузах численность иностранцев достигает почти половины от всего числа учащихся.
В качестве примера министр привел Тбилисский государственный медицинский университет. Но министр считает, что такие вузы должны ориентироваться на интересы государства.
"Приведу в пример статистику Тбилисского государственного медицинского университета, где, если не называть точных цифр, 45% нынешних студентов – граждане иностранных государств и 55% – граждане Грузии. Фактически это почти половина, и это означает, что мы должны ориентироваться на качественное образование граждан Грузии, на что мы и ориентируемся, и у этого университета есть свои традиции, всевозможные ресурсы и возможности, насколько это возможно в рамках этого университета", – заявил Миканадзе.
В 2024/25 годах общее число студентов в грузинских университетах достигло рекордных 187,8 тысячи человек, чему во многом способствовал рост числа иностранных учащихся. Их стало на 21% больше, чем годом ранее – 37,1 тысячи.
Из них 85% обучались в частных вузах, преимущественно на медицинских и магистерских программах.
За три последних года количество иностранных учащихся выросло более чем в два раза, в 2021/22 учебном году в грузинских университетах числилось 17,5 тысячи иностранцев.