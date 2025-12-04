https://sputnik-georgia.ru/20251204/gosudarstvennye-vuzy-gruzii-ne-budut-prinimat-inostrannykh-studentov-296067873.html

Государственные вузы Грузии не будут принимать иностранных студентов

Государственные вузы Грузии не будут принимать иностранных студентов

04.12.2025

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Государственные вузы Грузии не смогут принимать иностранных студентов со следующего учебного года, заявил министр образования Гиви Миканадзе в интервью телеканалу "Рустави 2". "Со следующего учебного года государственные университеты не смогут принимать иностранных студентов", – сказал Миканадзе. Частные университеты продолжат работу в существующем формате. По словам Миканадзе, сейчас в некоторых госвузах численность иностранцев достигает почти половины от всего числа учащихся. В качестве примера министр привел Тбилисский государственный медицинский университет. Но министр считает, что такие вузы должны ориентироваться на интересы государства. В 2024/25 годах общее число студентов в грузинских университетах достигло рекордных 187,8 тысячи человек, чему во многом способствовал рост числа иностранных учащихся. Их стало на 21% больше, чем годом ранее – 37,1 тысячи. Из них 85% обучались в частных вузах, преимущественно на медицинских и магистерских программах. За три последних года количество иностранных учащихся выросло более чем в два раза, в 2021/22 учебном году в грузинских университетах числилось 17,5 тысячи иностранцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

