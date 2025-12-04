https://sputnik-georgia.ru/20251204/gosudarstvo-beret-na-sebya-finansirovanie-obucheniya-studentov-v-gosvuzakh-gruzii-296063080.html

Государство берет на себя финансирование обучения студентов в госвузах Грузии

Государство берет на себя финансирование обучения студентов в госвузах Грузии

Государственное финансирование студентам, зачисленным в вузы с 2026 года, предоставляться не будет, заявил министр 04.12.2025

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. С 2026–2027 учебного года грантовую модель финансирования студентов в Грузии отменят, после чего государство полностью возьмет на себя оплату обучения студентов государственных вузов, заявил министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе в эфире телеканала "Рустави 2". Правительство Грузии в октябре представило масштабную реформу высшего образования, которая, по словам премьера, поможет сократить отток молодежи за рубеж и будет способствовать развитию образовательной системы в регионах. Главная цель реформы – обеспечить в Грузии такое же качество высшего образования, какое сегодня получают студенты в других странах. По его словам, сейчас в системе высшего образования Грузии идет переходный период, который продлится ближайшие три-четыре года. "Грантовый компонент больше не будет распространяться на студентов первого курса со следующего года", – пояснил министр. По его словам, фактически для тех, кто успешно сдал экзамен, образование становится бесплатным. Кроме того, как заявил министр, объявленное изменение порядка финансирования обучения не коснется студентов, уже обучающихся в высших учебных заведениях, до конца учебного года. Что касается частных вузов, то государственное финансирование студентам, зачисленным в вузы с 2026 года, предоставляться не будет. Реформа образования в Грузии, как заявили в правящей партии, завершится через три-четыре года. К этому времени будет полностью реализована новая концепция с современной инфраструктурой и всеми ключевыми компонентами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

