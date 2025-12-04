https://sputnik-georgia.ru/20251204/kak-sozdavalas-bankovskaya-sistema-gruzii---video-296063372.html
Как создавалась банковская система Грузии – видео
Как создавалась банковская система Грузии – видео
Sputnik Грузия
История банковской системы Грузии прошла путь длиной почти в 35 лет. Финансовую сферу реформировали после распада СССР – была создана современная двухуровневая... 04.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-04T17:49+0400
2025-12-04T17:49+0400
2025-12-04T18:07+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
национальный банк грузии
"банк грузии"
финансы
коммерческие банки
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/04/296062759_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_372b4b89d8fcaa168aa85a171b272231.jpg
В стране начали регистрироваться частные коммерческие банки. Сегодня в стране работают 17 коммерческих банков, из них 13 – с участием иностранного капитала. На протяжении всей истории развития существовали два крупнейших банка: Bank of Georgia и TBC Bank. Как в прошлом, так и сейчас они и их активы доминируют в банковской сфере. Крупными игроками также являются BasisBank и Liberty Bank.Банковская система предоставляет широкий спектр услуг: кредитование, управление активами и инвестирование. Активно внедряются инновации по развитию цифрового банкинга и финансовых операций. По данным Нацбанка, ежемесячно растет объем вкладов в банках, что показывает доверие к системе. Объем депозитов в банковском секторе на 1 октября 2025 года составил 65,56 миллиарда лари.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/04/296062759_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_6f0d62393a753b7711625b6368932f98.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, национальный банк грузии, "банк грузии", финансы, коммерческие банки, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, национальный банк грузии, "банк грузии", финансы, коммерческие банки, видео
Как создавалась банковская система Грузии – видео
17:49 04.12.2025 (обновлено: 18:07 04.12.2025)
История банковской системы Грузии прошла путь длиной почти в 35 лет. Финансовую сферу реформировали после распада СССР – была создана современная двухуровневая банковская система с Национальным банком Грузии в качестве центрального банка
В стране начали регистрироваться частные коммерческие банки. Сегодня в стране работают 17 коммерческих банков, из них 13 – с участием иностранного капитала. На протяжении всей истории развития существовали два крупнейших банка: Bank of Georgia и TBC Bank. Как в прошлом, так и сейчас они и их активы доминируют в банковской сфере. Крупными игроками также являются BasisBank и Liberty Bank.
Банковская система предоставляет широкий спектр услуг: кредитование, управление активами и инвестирование. Активно внедряются инновации по развитию цифрового банкинга и финансовых операций. По данным Нацбанка, ежемесячно растет объем вкладов в банках, что показывает доверие к системе. Объем депозитов в банковском секторе на 1 октября 2025 года составил 65,56 миллиарда лари.