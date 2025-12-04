https://sputnik-georgia.ru/20251204/kak-sozdavalas-bankovskaya-sistema-gruzii---video-296063372.html

Как создавалась банковская система Грузии – видео

Как создавалась банковская система Грузии – видео

История банковской системы Грузии прошла путь длиной почти в 35 лет. Финансовую сферу реформировали после распада СССР – была создана современная двухуровневая... 04.12.2025, Sputnik Грузия

В стране начали регистрироваться частные коммерческие банки. Сегодня в стране работают 17 коммерческих банков, из них 13 – с участием иностранного капитала. На протяжении всей истории развития существовали два крупнейших банка: Bank of Georgia и TBC Bank. Как в прошлом, так и сейчас они и их активы доминируют в банковской сфере. Крупными игроками также являются BasisBank и Liberty Bank.Банковская система предоставляет широкий спектр услуг: кредитование, управление активами и инвестирование. Активно внедряются инновации по развитию цифрового банкинга и финансовых операций. По данным Нацбанка, ежемесячно растет объем вкладов в банках, что показывает доверие к системе. Объем депозитов в банковском секторе на 1 октября 2025 года составил 65,56 миллиарда лари.

