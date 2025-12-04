Папуашвили: Молчание ЕС о штурме 4 октября подталкивает Грузию к терроризму

https://sputnik-georgia.ru/20251204/papuashvili-molchanie-es-o-shturme-4-oktyabrya-podtalkivaet-gruziyu-k-terrorizmu-296057337.html

В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15-ти из которых потребовалась госпитализация 04.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Брюссель уже два месяца игнорирует и не осуждает насильственный штурм президентского дворца, совершенный 4 октября экстремистскими группами, тем самым фактически поощряя экстремизм и терроризм в Грузии, написал председатель парламента страны Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке революционных процессов в стране и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. По его словам, последствия такой причинно-следственной цепочки Грузия уже ощутила. Папуашвили подчеркнул, что Евросоюз должен пересмотреть свою позицию, отказаться от поощрения насильственных действий и вернуться к фундаментальным европейским ценностям – уважению прав человека и верховенству закона. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15-ти из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

