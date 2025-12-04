https://sputnik-georgia.ru/20251204/papuashvili-molchanie-es-o-shturme-4-oktyabrya-podtalkivaet-gruziyu-k-terrorizmu-296057337.html
Папуашвили: Молчание ЕС о штурме 4 октября подталкивает Грузию к терроризму
Папуашвили: Молчание ЕС о штурме 4 октября подталкивает Грузию к терроризму
Sputnik Грузия
В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15-ти из которых потребовалась госпитализация 04.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-04T12:52+0400
2025-12-04T12:52+0400
2025-12-04T12:52+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
шалва папуашвили
паата бурчуладзе
брюссель
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295239467_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_684a09f507054f7b87193b9ba7f49cb1.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Брюссель уже два месяца игнорирует и не осуждает насильственный штурм президентского дворца, совершенный 4 октября экстремистскими группами, тем самым фактически поощряя экстремизм и терроризм в Грузии, написал председатель парламента страны Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке революционных процессов в стране и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. По его словам, последствия такой причинно-следственной цепочки Грузия уже ощутила. Папуашвили подчеркнул, что Евросоюз должен пересмотреть свою позицию, отказаться от поощрения насильственных действий и вернуться к фундаментальным европейским ценностям – уважению прав человека и верховенству закона. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15-ти из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20251203/kobakhidze-syuzhet-bbc-splanirovali-inostrannye-spetssluzhby-296049581.html
тбилиси
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295239467_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e782ba74a952dfc3e1f7540da1659c72.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, паата бурчуладзе, брюссель
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, паата бурчуладзе, брюссель
Папуашвили: Молчание ЕС о штурме 4 октября подталкивает Грузию к терроризму
В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15-ти из которых потребовалась госпитализация
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Брюссель уже два месяца игнорирует и не осуждает насильственный штурм президентского дворца, совершенный 4 октября экстремистскими группами, тем самым фактически поощряя экстремизм и терроризм в Грузии, написал председатель парламента страны Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.
Власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке революционных процессов в стране и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента.
"Уже два месяца Брюссель отказывается осудить насильственный штурм президентского дворца Грузии, который 4 октября был совершен экстремистскими группами, и дистанцироваться от этих групп. Неосуждение насилия поощряет экстремизм, а неосуждение экстремизма поощряет терроризм", – написал Папуашвили.
По его словам, последствия такой причинно-следственной цепочки Грузия уже ощутила.
Папуашвили подчеркнул, что Евросоюз должен пересмотреть свою позицию, отказаться от поощрения насильственных действий и вернуться к фундаментальным европейским ценностям – уважению прав человека и верховенству закона.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу".
Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15-ти из которых потребовалась госпитализация.
Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".