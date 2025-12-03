https://sputnik-georgia.ru/20251203/kobakhidze-syuzhet-bbc-splanirovali-inostrannye-spetssluzhby-296049581.html
Кобахидзе: Сюжет BBC спланировали иностранные спецслужбы
Кобахидзе: Сюжет BBC спланировали иностранные спецслужбы
Sputnik Грузия
ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли... 03.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-03T20:50+0400
2025-12-03T20:50+0400
2025-12-03T20:50+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
обсе
bbc
украина
тбилиси
михаил саакашвили
эка гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208539_0:38:2044:1188_1920x0_80_0_0_5cf4b7e0fb37598cbe1ce854fbf062f1.jpg
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сюжет британской медиакорпорации BBC – это ложь и дешевая провокация, которую спланировали иностранные спецслужбы, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. По его словам, во-первых, недоброжелатели страны хотят создать повод для искусственного разжигания угасшего протестного заряда, а во-вторых, пытаются создать повод для дальнейшего шантажа грузинского народа и избранной им власти. "Для драматизации вопроса BBC распространило ложную информацию... Министр внутренних дел Грузии уже публично подтвердил, что при разгонах митингов это вещество не использовалось и что МВД никогда не приобретало его, в том числе во времена "Национального движения", – подчеркнул Кобахидзе.По словам премьера, приближается министериал ОБСЕ и очередная встреча Еврокомиссии, в документах которых неформальные руководители попытаются процитировать ложную информацию, распространенную BBC. "Для этого конкретные политики, включая депутатов Европарламента, уже готовят почву привычными ложными заявлениями. Эта кампания напоминает нам кампанию европейской бюрократии и международных СМИ, основанную на лжи о якобы отравлении Михаила Саакашвили", – заявил Кобахидзе. Премьер напомнил, что в рамках этой кампании министр юстиции Грузии принял официальный демарш от 27 послов Евросоюза. Детали следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В доказательство своей версии BBC приводит слова активного участника акций протеста педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главы Управления по особым поручениям Лаши Шергелашвили, который живет на Украине, главы НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури и бывшего партнера Бидзины Иванишвили, осужденного Георгия Бачиашвили. СГБ Грузии ведет следствие по двум статьям УК: "Превышение служебных полномочий", а также "Содействие иностранной организации во враждебной деятельности". Протест 2024 года В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены свыше 30 человек. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20251201/gruzinskaya-mechta-podast-v-sud-na-bbc-za-klevetu-296016901.html
https://sputnik-georgia.ru/20251201/posle-materiala-bbc-sluzhba-gosbezopasnosti-gruzii-vozbudila-ugolovnoe-delo-296021401.html
https://sputnik-georgia.ru/20251202/polnyy-absurd-glava-mvd-gruzii-oproverg-obvineniya-bbc-o-primenenii-kamita-296034840.html
украина
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208539_207:0:1839:1224_1920x0_80_0_0_3f55a579f35e298d0ed988e91a27011b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, обсе, bbc, украина, тбилиси, михаил саакашвили, эка гигаури
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, обсе, bbc, украина, тбилиси, михаил саакашвили, эка гигаури
Кобахидзе: Сюжет BBC спланировали иностранные спецслужбы
ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит"
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сюжет британской медиакорпорации BBC – это ложь и дешевая провокация, которую спланировали иностранные спецслужбы, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.
ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида.
"Сюжет BBC – это не только ложь, но и дешевая провокация, спланированная иностранными спецслужбами, которая преследует две цели", – заявил Кобахидзе.
По его словам, во-первых, недоброжелатели страны хотят создать повод для искусственного разжигания угасшего протестного заряда, а во-вторых, пытаются создать повод для дальнейшего шантажа грузинского народа и избранной им власти.
"Для драматизации вопроса BBC распространило ложную информацию... Министр внутренних дел Грузии уже публично подтвердил, что при разгонах митингов это вещество не использовалось и что МВД никогда не приобретало его, в том числе во времена "Национального движения", – подчеркнул Кобахидзе.
По словам премьера, приближается министериал ОБСЕ и очередная встреча Еврокомиссии, в документах которых неформальные руководители попытаются процитировать ложную информацию, распространенную BBC.
"Для этого конкретные политики, включая депутатов Европарламента, уже готовят почву привычными ложными заявлениями. Эта кампания напоминает нам кампанию европейской бюрократии и международных СМИ, основанную на лжи о якобы отравлении Михаила Саакашвили", – заявил Кобахидзе.
Премьер напомнил, что в рамках этой кампании министр юстиции Грузии принял официальный демарш от 27 послов Евросоюза.
ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида.
В доказательство своей версии BBC приводит слова активного участника акций протеста педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главы Управления по особым поручениям Лаши Шергелашвили, который живет на Украине, главы НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури и бывшего партнера Бидзины Иванишвили, осужденного Георгия Бачиашвили.
СГБ Грузии ведет следствие по двум статьям УК: "Превышение служебных полномочий", а также "Содействие иностранной организации во враждебной деятельности".
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены свыше 30 человек.
Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.