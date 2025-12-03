https://sputnik-georgia.ru/20251203/kobakhidze-syuzhet-bbc-splanirovali-inostrannye-spetssluzhby-296049581.html

Кобахидзе: Сюжет BBC спланировали иностранные спецслужбы

Кобахидзе: Сюжет BBC спланировали иностранные спецслужбы

Sputnik Грузия

ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли... 03.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-03T20:50+0400

2025-12-03T20:50+0400

2025-12-03T20:50+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

обсе

bbc

украина

тбилиси

михаил саакашвили

эка гигаури

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208539_0:38:2044:1188_1920x0_80_0_0_5cf4b7e0fb37598cbe1ce854fbf062f1.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сюжет британской медиакорпорации BBC – это ложь и дешевая провокация, которую спланировали иностранные спецслужбы, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. По его словам, во-первых, недоброжелатели страны хотят создать повод для искусственного разжигания угасшего протестного заряда, а во-вторых, пытаются создать повод для дальнейшего шантажа грузинского народа и избранной им власти. "Для драматизации вопроса BBC распространило ложную информацию... Министр внутренних дел Грузии уже публично подтвердил, что при разгонах митингов это вещество не использовалось и что МВД никогда не приобретало его, в том числе во времена "Национального движения", – подчеркнул Кобахидзе.По словам премьера, приближается министериал ОБСЕ и очередная встреча Еврокомиссии, в документах которых неформальные руководители попытаются процитировать ложную информацию, распространенную BBC. "Для этого конкретные политики, включая депутатов Европарламента, уже готовят почву привычными ложными заявлениями. Эта кампания напоминает нам кампанию европейской бюрократии и международных СМИ, основанную на лжи о якобы отравлении Михаила Саакашвили", – заявил Кобахидзе. Премьер напомнил, что в рамках этой кампании министр юстиции Грузии принял официальный демарш от 27 послов Евросоюза. Детали следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химическому оружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В доказательство своей версии BBC приводит слова активного участника акций протеста педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главы Управления по особым поручениям Лаши Шергелашвили, который живет на Украине, главы НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури и бывшего партнера Бидзины Иванишвили, осужденного Георгия Бачиашвили. СГБ Грузии ведет следствие по двум статьям УК: "Превышение служебных полномочий", а также "Содействие иностранной организации во враждебной деятельности". Протест 2024 года В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены свыше 30 человек. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251201/gruzinskaya-mechta-podast-v-sud-na-bbc-za-klevetu-296016901.html

https://sputnik-georgia.ru/20251201/posle-materiala-bbc-sluzhba-gosbezopasnosti-gruzii-vozbudila-ugolovnoe-delo-296021401.html

https://sputnik-georgia.ru/20251202/polnyy-absurd-glava-mvd-gruzii-oproverg-obvineniya-bbc-o-primenenii-kamita-296034840.html

украина

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, обсе, bbc, украина, тбилиси, михаил саакашвили, эка гигаури