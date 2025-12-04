https://sputnik-georgia.ru/20251204/spros-na-kvartiry-v-batumi-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-296019723.html

Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные

Продажи новостроек в Батуми выросли на 14,9%, а старых квартир – на 6,3% 04.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в октябре 2025 года вырос на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 1 625 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 26,9% и составил 100 миллионов долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 14,9%, а старых квартир – на 6,3%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в октябре 2025 года выросла на 16,5% и составила 1 292 доллара за квадратный метр. Основное влияние на рост цен оказал первичный рынок, где показатель увеличился на 28%, тогда как на вторичном рынке зафиксирован рост на 5,3%. Кроме того, в обзоре отмечено, что в октябре этого года квартиры, проданные годами ранее (около 125 сделок), были зарегистрированы одновременно в двух крупных проектах, что привело к росту средневзвешенной цены. Без учета этих сделок показатель в новых проектах увеличился на 9,4%. По данным компании, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

