Борьба с коррупцией в Грузии – СГБ привлекло к ответственности 14 человек

05.12.2025

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Бывшие чиновники, руководители компаний, и.о. директора публичной школы, - всего 14 человек привлечены к ответственности за преступления связанные с коррупцией, пять из которых задержаны сотрудниками Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ), заявил на брифинге директор Антикоррупционного агентства СГБ Эмзар Гагнидзе. В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов, связанных с тендерами. Среди задержанных оказались бывший замглавы Минэкономики, бывший министр обороны и бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры. Среди обвиненных в коррупции оказался и бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который признался, что на протяжении нескольких лет получал незаконные доходы. По информации Гагнидзе, в отношении вышеуказанных преступлений в рамках расследования на основании постановления суда проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения преступлений. Коррупция по шести уголовным делам: Первое: В Марнеули (регион Квемо Картли) исполняющий обязанности директора Марнеульской государственной школы № 4 был задержан за получение взятки в размере 300 долларов от гражданина в обмен на якобы сдачу экзаменов, необходимых для получения аттестата. Ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы. Второе: Задержан сотрудник мэрии муниципалитета Шуахеви (регион Аджария) по факту помощи во взяточничестве. Ему также грозит от шести до девяти лет тюремного заключения. В обмен на подготовку нового инженерно-геологического заключения, необходимого для получения софинансирования в размере 50 тысяч лари по Программе жилищного обеспечения экомигрантов, он потребовал от одного из граждан 3 тысячи лари для передачи начальнику Геологической службы Управления охраны окружающей среды и природных ресурсов Аджарии, из которых 1,5 тысячи лари он взял авансом, а оставшуюся половину суммы потребовал передать после подготовки заключения. Третье: В Тбилиси и Сагареджо задержаны трое граждан за мошенническое присвоение крупной суммы денег группой лиц с использованием поддельных документов и по предварительному сговору. Следствие установило, что директор компании "Горизонт 23" с целью присвоения крупной суммы денег фиктивно позволил компании "Архитрав" принять участие в тендере, и после заключения договора с мэрией работы были полностью выполнены ООО "Горизонт 23". При этом сотрудники компании "Инспекта", осуществляющие надзор, выдали ложный отчет проверки выполненных работ. В результате это привело к мошенническому присвоению 89 727 лари. Уголовное дело возбуждено по статьям "крупное мошенничество, соверщенное группой лиц по предварительному сговору", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет, а также "халатность", которая наказывается тюремным заключением до трех лет. Четвертое: В качестве обвиняемых к ответственности привлечены директор ООО "Логи", директор ООО "С.К. 2000" и технический надзиратель "Тбилисской муниципальной лаборатории". По информации СГБ, 3 апреля 2023 года между администрацией Глданского района Тбилиси и ООО "Логи" был подписан договор государственной закупки на работы по обустройству наружной канализационной сети на улице Самегрело в поселении Мухиани 2, стоимостью 572 907 лари. Контроль за указанными работами был поручен техническому надзирателю сетей водоснабжения, канализации и водоотведения Тбилисской муниципальной лаборатории. Директора компаний "Логи" и "С.К. 2000" подготовили ложные документы, в которых якобы утверждалось, что 3 738 кубометров извлеченного грунта были вывезены за 178 рейсов на лицензированный полигон, расположенный в 12 километрах. На самом деле извлеченный грунт был сброшен в овраг, расположенный на месте проведения работ. Поддельная документация о вывозе и размещении грунта была представлена ​​в Тбилисскую муниципальную лабораторию, где надзиратель составил подложный акт,. Указанные ложные данные были отражены в актах выполненных работ, на основании которых Глданская районная администрация перечислила ООО "Логи" 104 290 лари. Совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Пятое: Бывшему сотруднику Верховного совета Аджарии предъявлено обвинение во взяточничестве, и ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы. В частности, по информации ведомства, обвиняемый потребовал от гражданина 3 тысячи лари в качестве взятки взамен выдачи в аренду двух государственных земельных участков, расположенных недалеко от проспекта Давида Агмашенебели и улицы Тамар Мепе в Кобулети. 2 тысячи лари из запрошенной суммы обвиняемый уже взял. Шестое: Бывшему представителю мэра Озургети в селе Натанеби и нынешнему главному специалисту Службы внутреннего аудита и инспекции мэрии муниципалитета Озургети были предъявлены обвинения во взяточничестве и пособничестве во взяточничестве, - им грозит от шести до девяти лет тюремного заключения. В частности, они авансом взяли 2 тысячи лари, половину запрошенной суммы взятки (4 тысячи лари) у гражданина, взамен пользования гос землей площадью 517 квадратных метров, расположенной в прибрежной полосе в селе Натанеби (Капровани), и покровительство в дальнейшем. Как заявил Гагнидзе, Антикоррупционное агентство продолжает непрерывную работу по выявлению и предотвращению любых форм коррупции. Кроме того, по его словам, СГБ предупреждает всех, кто планирует участвовать в каких-либо коррупционных преступлениях, хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение, поскольку ведомство сделает все возможное, чтобы минимизировать уровень коррупции и сделать Грузию одной из ведущих стран по борьбе с коррупцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

