TRIPP, Срединный коридор и новый этап с США – о чем заявила посол Грузии в Вашингтоне

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Значение начала нового этапа в грузино-американских отношениях, роль страны в развитии Срединного коридора, а также участие Грузии в реализации проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) стали основными темами выступления посла Грузии в США Тамар Талиашвили на ежегодной встрече Американо-грузинского бизнес-совета. Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Представители грузинских властей не раз заявляли, что готовы начать отношения с чистого листа, но ответа так и не получили. "В своем выступлении посол обратилась к участникам мероприятия и рассказала о значении начала нового этапа в грузино-американских отношениях. Она также подчеркнула особую историческую роль Грузии в развитии Срединного коридора и отметила эффективность работы, проведенной грузинским правительством", – говорится в сообщении на сайте посольства. В этом контексте дипломат напомнила об успешном проведении в Тбилиси Форума Шелкового пути и подчеркнула значимость мирной инициативы президента Дональда Трампа и проекта TRIPP для укрепления региональной связанности. Талиашвили также рассказала о визите представителя Госдепартамента США Джонатана Асконаса в ноябре, в ходе которого американская сторона вновь отметила важную роль Грузии в развитии инициативы TRIPP. Участники встречи положительно оценили экономическую динамику Грузии, отметив устойчивость банковского сектора, позитивные тенденции в сфере услуг и эффективность таможенной системы. Отдельный акцент был сделан на потенциале Срединного коридора и ключевой роли Грузии в его развитии. Маршрут Трампа В Вашингтоне 8 августа лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Армения в рамках маршрута Трампа (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута 741 (который будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахичеваном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний, Срединный коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

