https://sputnik-georgia.ru/20251205/v-tbilisi-delayut-stavku-na-smenu-politicheskoy-elity-v-evrope-296081140.html

В Тбилиси делают ставку на смену политической элиты в Европе

В Тбилиси делают ставку на смену политической элиты в Европе

Sputnik Грузия

Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику 05.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-05T22:44+0400

2025-12-05T22:44+0400

2025-12-05T22:44+0400

политика

грузия

новости

дмитрий хундадзе

"сила народа"

еврокомиссия

европа

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24597/55/245975546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_99b0e752b0745bb5c5670249c3ec86d6.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузия продолжает надеяться на восстановление истинных европейских ценностей, однако для этого необходимы политические лидеры, способные освободиться от внешнего давления и вернуть Европе демократическое качество, заявил депутат от партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. По мнению политика, для этого нужны политические лидеры, которые освободятся от подчинения и будут не всего лишь промежуточным звеном, а сами будут стремиться вернуть Европе демократическое качество, благодаря которому она всегда была привлекательной. "Именно поэтому Грузия стремилась к Европе и сегодня продолжает надеяться на восстановление истинных европейских ценностей, что необходимо, чтобы быть оптимистами, опирающимися на реальность", – отметил он. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251204/papuashvili-molchanie-es-o-shturme-4-oktyabrya-podtalkivaet-gruziyu-k-terrorizmu-296057337.html

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, дмитрий хундадзе, "сила народа", еврокомиссия, европа, грузия - евросоюз