Борьба с наркопреступностью в Грузии – за сутки задержаны 75 человек
МВД Грузии продолжает активно применять строгие меры борьбы с наркопреступностью, предусмотренные законом 06.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Масштабная полицейская операция в Тбилиси и регионах Грузии за последние двое суток привела к задержанию 75 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, говорится в сообщении МВД. МВД Грузии продолжает активно применять строгие меры борьбы с наркопреступностью, предусмотренные законом. Среди задержанных – и граждане Грузии, и иностранцы, которые обвиняются в незаконном приобретении, хранении, сбыте и содействии сбыту наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере. Полученные в результате негласных следственных действий, проведенных по постановлению судьи, доказательства, а именно аудио- и видеозаписи, подтвердили, что большинство задержанных лиц систематически занимались незаконной реализацией наркотических средств, используя различные способы и методы их сбыта. В результате личного обыска, обыска транспортных средств и жилищ обвиняемых, а также в ходе проведенного следственного эксперимента в указанных ими местах, сотрудниками правоохранительных органов изъято крупное количество различных наркотических средств и психотропных веществ, подготовленных к сбыту, в том числе кокаин, героин, альфа ПВП, МДМА, метадон, суботекс, бупренорфин, прегабалин, лирика и марихуана. Полиция также изъяла огнестрельное оружие, материалы, необходимые для упаковки наркотиков, и деньги, предположительно полученные от продажи наркотиков. Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
