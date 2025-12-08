https://sputnik-georgia.ru/20251208/otkrovennaya-lozh--zamglavy-mvd-gruzii-o-reportazhe-bbc-296109941.html

Откровенная ложь – замглавы МВД Грузии о репортаже BBC

По словам представителя ведомства, СГБ провела тщательное и всестороннее расследование, в результате которого установлено, что МВД действовало в соответствии с... 08.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Все факты, приведенные в репортаже ВВС об использовании полицией в Грузии "камита" для разгона акций протеста, являются откровенной ложью, что подтвердило расследование СГБ, заявил замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" (запрещенное химическое вещество, прим.) – к такому выводу ранее пришло расследование Службы государственной безопасности страны. По его словам, СГБ провела тщательное и всестороннее расследование, в результате которого установлено, что МВД действовало в соответствии с законом. "Проведено более 160 следственных действий, допрошено около 90 человек, проведены экспертизы, запрошена вся соответствующая документация, необходимая для расследования данного дела... Не подтвердилось использование запрещенных веществ, в состав которых входит вещество "камит", запрещенное со времен Первой мировой войны", – отметил он. Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов для исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит". Кроме того, СГБ Грузии отмечает, что Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались соображения автора сюжета, подготовленного BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия вблизи Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

