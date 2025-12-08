https://sputnik-georgia.ru/20251208/skandal-vokrug-bbc-v-gruzii-nazvali-reportazh-gryaznoy-provokatsiey-296108214.html

Скандал вокруг BBC: в Грузии назвали репортаж "грязной провокацией"

Скандал вокруг BBC: в Грузии назвали репортаж "грязной провокацией"

Sputnik Грузия

Представитель правящей партии заявляет, что авторы и участники материала осознанно распространили клеветнические обвинения против властей, и всем им предстоит... 08.12.2025

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Репортаж BBC, в котором говорится о возможном применении "камита" для подавления протестов в Тбилиси в 2024 году, является "грязной провокацией", целью которой стало нанесение ущерба международному авторитету страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Габуния. МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" – к такому выводу ранее пришло расследование Службы государственной безопасности страны. "В распространенном BBC сюжете, имела место грязная провокация, единственной целью которой было нанесение ущерба международному авторитету Грузии, заявил Георгий Габуния. По его словам, авторы и участники материала осознанно распространили клеветнические обвинения, и всем им предстоит понести ответственность. Сразу после обнародования материала партия "Грузинская мечта" заявила о намерении подать иск против BBC в международные суды. Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида.В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов для исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит". Кроме того, СГБ Грузии отмечает, что Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались соображения автора сюжета, подготовленного BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия вблизи Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

