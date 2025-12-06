https://sputnik-georgia.ru/20251206/premer-gruzii-dal-pervyy-kommentariy-po-rassledovaniyu-sgb-o-kamite-296090852.html

Премьер Грузии дал первый комментарий по расследованию СГБ о "камите"

Премьер Грузии дал первый комментарий по расследованию СГБ о "камите"

В этой антигрузинской кампании активно участвовали хорошо известные обществу одиозные субъекты, заявил Кобахидзе 06.12.2025

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Расследование подтвердило лживость репортажа ВВС об использовании полицией в Грузии "камита" для разгона акций протеста водометами, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" – к такому выводу ранее пришло расследование Службы государственной безопасности страны. По его словам, расследование также безоговорочно подтвердило, что в прошлом году "при разгоне агрессивных митингующих министерство внутренних дел Грузии не использовало не только "камит", но и никакие другие запрещенные вещества". Кроме того, Кобахидзе отметил, что репортаж ВВС был использован как "искусственный предлог для политически ангажированных групп, чтобы вести новую гибридную войну против Грузии и грузинского народа и искусственно вызвать ажиотаж ложными обвинениями как в нашей стране, так и в международном масштабе". По его словам, в этой "антигрузинской кампании активно участвовали хорошо известные обществу одиозные субъекты как внутри страны, так и за ее пределами". "Внутри страны в эту кампанию активно включились "обычные подозреваемые", то есть иностранная агентура в виде радикальных партий, радикальных СМИ, радикальных НПО и радикальных политических активистов", – подчеркнул Кобахидзе. Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит". Кроме того, СГБ Грузии отмечает, что Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались соображения автора сюжета, подготовленного BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия вблизи Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

