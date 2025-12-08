https://sputnik-georgia.ru/20251208/v-tbilisi-protestuyut-protiv-arabskikh-investitsiy-i-beskontrolnoy-migratsii---video-296112628.html
В Тбилиси протестуют против арабских инвестиций и бесконтрольной миграции – видео
В Тбилиси протестуют против арабских инвестиций и бесконтрольной миграции – видео
Sputnik Грузия
В столице Грузии состоялась акция протеста, организованная движением "Консерваторы за Грузию". Тысячи людей собрались на проспекте Руставели у парламента... 08.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-08T16:33+0400
2025-12-08T16:33+0400
2025-12-08T16:53+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
протест
акции протеста
миграция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/08/296111593_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_634bd898a17f1a78b5a3910b2e797223.jpg
Возмущение собравшихся вызвал проект арабской компании Eagle Hills, которая инвестирует в Грузию более 6,6 миллиарда долларов, вкладывая их в строительство целых современных городов. Один из проектов планируется реализовать в Гонио на побережье Чёрного моря, на территории в 250 гектаров, где арабская компания построит курорт премиум-класса. Второй проект будет реализован в Тбилиси, в районе Крцаниси, где на 600 гектарах появится "зеленый город" – с более чем 1 млн кв. м жилых и коммерческих площадей, отелями и местами отдыха.Правительство Грузии оценивает такие проекты как огромный вотум доверия стране, которая участвует в нём только своими территориями, при этом получая в совместном предприятии долю в 33%. Однако часть общества усмотрела в этом опасность бесконтрольной миграции, консерваторы считают, что жители из арабских стран станут переселяться в эти города и составят конкуренцию местному населению на рынке труда, а также изменят общую демографическую картину в стране, получая здесь вид на жительство и гражданство. Смогут ли несколько тысяч человек на проспекте Руставели повлиять на то, чтобы власти Грузии изменили своё решение?
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/08/296111593_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_3328b020d477fcbf8b55c601a3d7418c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, миграция, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, миграция, видео
В Тбилиси протестуют против арабских инвестиций и бесконтрольной миграции – видео
16:33 08.12.2025 (обновлено: 16:53 08.12.2025)
В столице Грузии состоялась акция протеста, организованная движением "Консерваторы за Грузию". Тысячи людей собрались на проспекте Руставели у парламента, откуда устроили шествие к храму Самеба
Возмущение собравшихся вызвал проект арабской компании Eagle Hills, которая инвестирует в Грузию более 6,6 миллиарда долларов, вкладывая их в строительство целых современных городов.
Один из проектов планируется реализовать в Гонио на побережье Чёрного моря, на территории в 250 гектаров, где арабская компания построит курорт премиум-класса. Второй проект будет реализован в Тбилиси, в районе Крцаниси, где на 600 гектарах появится "зеленый город" – с более чем 1 млн кв. м жилых и коммерческих площадей, отелями и местами отдыха.
Правительство Грузии оценивает такие проекты как огромный вотум доверия стране, которая участвует в нём только своими территориями, при этом получая в совместном предприятии долю в 33%.
Однако часть общества усмотрела в этом опасность бесконтрольной миграции, консерваторы считают, что жители из арабских стран станут переселяться в эти города и составят конкуренцию местному населению на рынке труда, а также изменят общую демографическую картину в стране, получая здесь вид на жительство и гражданство. Смогут ли несколько тысяч человек на проспекте Руставели повлиять на то, чтобы власти Грузии изменили своё решение?