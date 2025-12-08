https://sputnik-georgia.ru/20251208/v-tbilisi-protestuyut-protiv-arabskikh-investitsiy-i-beskontrolnoy-migratsii---video-296112628.html

В Тбилиси протестуют против арабских инвестиций и бесконтрольной миграции – видео

В Тбилиси протестуют против арабских инвестиций и бесконтрольной миграции – видео

Sputnik Грузия

В столице Грузии состоялась акция протеста, организованная движением "Консерваторы за Грузию". Тысячи людей собрались на проспекте Руставели у парламента... 08.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-08T16:33+0400

2025-12-08T16:33+0400

2025-12-08T16:53+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

протест

акции протеста

миграция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/08/296111593_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_634bd898a17f1a78b5a3910b2e797223.jpg

Возмущение собравшихся вызвал проект арабской компании Eagle Hills, которая инвестирует в Грузию более 6,6 миллиарда долларов, вкладывая их в строительство целых современных городов. Один из проектов планируется реализовать в Гонио на побережье Чёрного моря, на территории в 250 гектаров, где арабская компания построит курорт премиум-класса. Второй проект будет реализован в Тбилиси, в районе Крцаниси, где на 600 гектарах появится "зеленый город" – с более чем 1 млн кв. м жилых и коммерческих площадей, отелями и местами отдыха.Правительство Грузии оценивает такие проекты как огромный вотум доверия стране, которая участвует в нём только своими территориями, при этом получая в совместном предприятии долю в 33%. Однако часть общества усмотрела в этом опасность бесконтрольной миграции, консерваторы считают, что жители из арабских стран станут переселяться в эти города и составят конкуренцию местному населению на рынке труда, а также изменят общую демографическую картину в стране, получая здесь вид на жительство и гражданство. Смогут ли несколько тысяч человек на проспекте Руставели повлиять на то, чтобы власти Грузии изменили своё решение?

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, миграция, видео