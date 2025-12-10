https://sputnik-georgia.ru/20251210/investitsii-v-gruziyu-vyrosli--novaya-statistika-296129166.html

Инвестиции в Грузию выросли – новая статистика

В целом, в январе-сентябре текущего года объем инвестиций вырос на 11% и составил 1,3 миллиарда долларов 10.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос в два раза (+101,7%) по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года и составил 533,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Причиной роста называется увеличение показателя долговых обязательств. В целом, в январе-сентябре текущего года объем инвестиций вырос на 11% и составил 1,3 миллиарда долларов. Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, то они составили 90,6 миллиона долларов, в то время как в июле-сентябре 2024 года – 282,1 миллиона долларов. Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 13,1% и составили 340,7 миллиона долларов. Доля в инвестициях – 63,9%. Инвестиции также поступили из Азербайджана, Мальты, Нидерландов, Германии, Дании, Японии, России и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в третьем квартале 2025 года были финансовая и страховая деятельность, энергетика и недвижимость. Инвестиции также вкладывали в сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, торговли, строительства, гостиниц и ресторанов, искусства, отдыха и развлечений, финансовой и страховой деятельности. Председатель Национальной службы статистики Гогита Тодрадзе сообщил, что прямые иностранные инвестиции состоят из трех компонентов: акционерный капитал, реинвестиции и долговые обязательства. "В первых двух случаях наблюдалась тенденция к снижению, это было связано в основном с долговыми обязательствами. Если компания берет кредит у инвестора, это означает рост долговых обязательств и рост уровня прямых иностранных инвестиций. Если же кредит погашается, то есть обязательства перед инвестором снижаются, что случалось в отдельные кварталы, включая третий квартал прошлого года, и составляло значительную долю, то прямые иностранные инвестиции сокращаются", – сказал Тодрадзе. По его слова, получение кредита от инвестора напрямую указывает на рост уровня прямых иностранных инвестиций, поскольку эта сумма уже поступает в страну. Речь идет о получении кредита в рамках существующей компании. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по уточненным данным, сократился на 18,6% по сравнению с уточненными данными 2023 года и составил 1,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

