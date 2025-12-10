https://sputnik-georgia.ru/20251210/trevozhnye-signaly-iz-ssha-usilili-spory-o-buduschem-evropy--reaktsiya-gruzii-na-krizis-v-es-296134197.html

Тревожные сигналы из США усилили споры о будущем Европы – реакция Грузии на кризис в ЕС

Тревожные сигналы из США усилили споры о будущем Европы – реакция Грузии на кризис в ЕС

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO ранее назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Общественности следовало бы критически оценивать происходящие процессы в Европе и ознакомиться с новой стратегией национальной безопасности США, где отражены тревожные тенденции на континенте, написал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани в соцсети. Опубликованная Вашингтоном новая стратегия национальной безопасности фиксирует намерение США отказаться от восприятия НАТО как постоянно расширяющегося союза. В документе также подчеркивается необходимость урегулирования конфликта на Украине и улучшения отношений с Россией. Кроме того, в стратегии отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС, которые, по оценке США, возлагают нереалистичные надежды на продолжение боевых действий и нарушают демократические принципы, подавляя оппозицию. "Администрация Трампа оказалась в конфликте с европейскими бюрократами, которые строят нереалистичные ожидания относительно войны и в основном представлены в правительствах, которые выражают интересы меньшинства. Эти бюрократы ради подавления оппозиции попирают даже фундаментальные принципы демократии", – написал Мачавариани. По его словам, в долгосрочной перспективе существует риск, что некоторые страны НАТО могут "потерять свой европейский характер", что ставит под вопрос будущий формат партнерства США с этими государствами. Как отметил Мачавариани, доля континентальной Европы в мировом ВВП сократилась с 25% в 1990 году до 14% в настоящее время. По его словам, более глубокие проблемы связаны с действиями ЕС и других транснациональных структур, которые "подрывают политические свободы и суверенитет". Он также отметил последствия миграционной политики, изменение демографического облика Европы, рост цензуры и давление на политическую оппозицию. "Если эта тенденция продолжится, через 20 лет мы этот континент не узнаем… Пора начинать мыслить чуть более критически", – отметил политик. США, главный партнер Европейского союза и основной гарант его безопасности, сегодня сами говорят о тех системных проблемах Европы, на которые Тбилиси давно обращал внимание, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети. По его словам, речь идет уже не о предупреждениях со стороны грузинской власти, а о "тревожном сигнале, который доносится изнутри самого Запада и должен пробудить Европу", чтобы она занялась углубляющимся политическим кризисом. Спикер подчеркнул, что Евросоюз больше не сможет игнорировать происходящие процессы. По его словам, настало время для "четких политических решений и пересмотра существующих подходов". Президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO ранее назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми. Трамп резко раскритиковал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и завершить конфликт между Россией и Украиной. Он также намекнул, что поддержит европейских политиков, разделяющих его видение будущего континента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

