https://sputnik-georgia.ru/20251211/evropeyskaya-partiya-alde-otvetila-na-kritiku-gruzii-296153174.html

Европейская партия ALDE ответила на критику Грузии

Европейская партия ALDE ответила на критику Грузии

Sputnik Грузия

После задержания Элисашвили за попытку теракта 29 ноября Шалва Папуашвили сделал четыре поста в социальных сетях с призывами осудить действия политика 11.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-11T20:01+0400

2025-12-11T20:01+0400

2025-12-11T20:07+0400

грузия

новости

политика

алеко элисашвили

шалва папуашвили

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/03/251060821_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_36785ccedb5853b32043314db77dfd8d.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Европейская партия "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) ответила на критику председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, осудив попытку теракта со стороны одного из лидеров партии "Сильная Грузия – Лело" Алеко Элисашвили. "Разумеется, ALDE не оправдывает эти действия, это само собой разумеется. Так же, как мы никогда не оправдаем насилие против мирных демонстрантов или применение химического оружия против граждан", – говорится в заявлении партии ALDE. После обвинения Элисашвили, представители правящей партии неоднократно требовали от "Лело" выгнать оппозиционера из своих рядов, обвиняя в том, что в противном случае партия "станет организацией, поддерживающими террористов". В партии решение об исключении Элисашвили принимать отказываются. Дело ЭлисашвилиСовместное расследование, проведенное прокуратурой Грузии и Министерством внутренних дел, установило, что 29 ноября, примерно в 04:00, Элисашвили, вооруженный огнестрельным оружием, боеприпасами и предметами, необходимыми для совершения террористического акта, в маске приблизился к зданию Тбилисского городского суда, разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии суда и проник внутрь здания. Незаконно проникнув в здание, он облил горючим веществом находящиеся в помещении вещи и документы, и попытался устроить пожар. Увидев одного из приставов, Элисашвили напал на него и начал избивать. Во время задержания трое сотрудников службы судебных приставов попытались нейтрализовать Элисашвили, который оказывал активное сопротивление сотрудникам службы судебных приставов примерно 5-6 минут, после чего был обезврежен и задержан. Элисашвили признал вину в совершении преступления. Со слов адвоката известно, что задержанный сожалеет о том, что не смог поджечь здание. Ему предъявлено обвинение по статье "попытка совершения террористического акта", и в случае подтверждения вины политику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251201/vliyanie-izvne-ili-lichnye-motivy--versii-po-delu-politika-elisashvili-296014821.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, алеко элисашвили, шалва папуашвили, тбилисский городской суд