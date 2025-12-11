Европейская партия ALDE ответила на критику Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251211/evropeyskaya-partiya-alde-otvetila-na-kritiku-gruzii-296153174.html
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Европейская партия "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) ответила на критику председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, осудив попытку теракта со стороны одного из лидеров партии "Сильная Грузия – Лело" Алеко Элисашвили. "Разумеется, ALDE не оправдывает эти действия, это само собой разумеется. Так же, как мы никогда не оправдаем насилие против мирных демонстрантов или применение химического оружия против граждан", – говорится в заявлении партии ALDE. После обвинения Элисашвили, представители правящей партии неоднократно требовали от "Лело" выгнать оппозиционера из своих рядов, обвиняя в том, что в противном случае партия "станет организацией, поддерживающими террористов". В партии решение об исключении Элисашвили принимать отказываются. Дело ЭлисашвилиСовместное расследование, проведенное прокуратурой Грузии и Министерством внутренних дел, установило, что 29 ноября, примерно в 04:00, Элисашвили, вооруженный огнестрельным оружием, боеприпасами и предметами, необходимыми для совершения террористического акта, в маске приблизился к зданию Тбилисского городского суда, разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии суда и проник внутрь здания. Незаконно проникнув в здание, он облил горючим веществом находящиеся в помещении вещи и документы, и попытался устроить пожар. Увидев одного из приставов, Элисашвили напал на него и начал избивать. Во время задержания трое сотрудников службы судебных приставов попытались нейтрализовать Элисашвили, который оказывал активное сопротивление сотрудникам службы судебных приставов примерно 5-6 минут, после чего был обезврежен и задержан. Элисашвили признал вину в совершении преступления. Со слов адвоката известно, что задержанный сожалеет о том, что не смог поджечь здание. Ему предъявлено обвинение по статье "попытка совершения террористического акта", и в случае подтверждения вины политику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Европейская партия "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) ответила на критику председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, осудив попытку теракта со стороны одного из лидеров партии "Сильная Грузия – Лело" Алеко Элисашвили.
После задержания Элисашвили за попытку теракта 29 ноября Шалва Папуашвили сделал четыре поста в социальных сетях с призывами осудить действия политика, так как партия "Сильная Грузия" входит в ALDE.
"Разумеется, ALDE не оправдывает эти действия, это само собой разумеется. Так же, как мы никогда не оправдаем насилие против мирных демонстрантов или применение химического оружия против граждан", – говорится в заявлении партии ALDE.
После обвинения Элисашвили, представители правящей партии неоднократно требовали от "Лело" выгнать оппозиционера из своих рядов, обвиняя в том, что в противном случае партия "станет организацией, поддерживающими террористов". В партии решение об исключении Элисашвили принимать отказываются.
Совместное расследование, проведенное прокуратурой Грузии и Министерством внутренних дел, установило, что 29 ноября, примерно в 04:00, Элисашвили, вооруженный огнестрельным оружием, боеприпасами и предметами, необходимыми для совершения террористического акта, в маске приблизился к зданию Тбилисского городского суда, разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии суда и проник внутрь здания.
Незаконно проникнув в здание, он облил горючим веществом находящиеся в помещении вещи и документы, и попытался устроить пожар.
Увидев одного из приставов, Элисашвили напал на него и начал избивать. Во время задержания трое сотрудников службы судебных приставов попытались нейтрализовать Элисашвили, который оказывал активное сопротивление сотрудникам службы судебных приставов примерно 5-6 минут, после чего был обезврежен и задержан.
Элисашвили признал вину в совершении преступления. Со слов адвоката известно, что задержанный сожалеет о том, что не смог поджечь здание.
Ему предъявлено обвинение по статье "попытка совершения террористического акта", и в случае подтверждения вины политику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.