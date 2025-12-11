https://sputnik-georgia.ru/20251211/gruboe-vmeshatelstvo-glava-mid-rasskazala-o-deystviyakh-es-v-otnoshenii-gruzii-296148994.html

Грубое вмешательство: глава МИД рассказала о действиях ЕС в отношении Грузии

Грубое вмешательство: глава МИД рассказала о действиях ЕС в отношении Грузии

Sputnik Грузия

По словам министра, действия европейских структур происходили в грубой форме и причиняли серьезный ущерб двусторонним отношениям 11.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-11T15:55+0400

2025-12-11T15:55+0400

2025-12-11T15:55+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

еврокомиссия

ираклий кобахидзе

брюссель

тбилиси

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291386838_0:194:2048:1347_1920x0_80_0_0_0d578a48e403050a345beae6bdf10cc5.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Брюссель неоднократно вмешивался во внутренние дела Грузии, что негативно отражалось на двусторонних отношениях Грузии с Евросоюзом, заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили в эфире "Имеди LIVE". Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. По ее словам, подобные действия со стороны европейских структур происходили в грубой форме и причиняли серьезный ущерб двусторонним отношениям. В этом контексте министр также обратила внимание на различие в подходах Брюсселя к США и Грузии. "Когда речь касается США, со стороны брюссельской бюрократии звучат уже совершенно иные послания, и позиционирование также меняется", – заявила министр, отметив, что это отражает "печальную реальность, в которой сегодня находится Брюссель". Министр еще раз подчеркнула европейскую идентичность Грузии и ее принципиальный выбор стать членом ЕС. По ее словам, процессы, происходящие в Евросоюзе в последние месяцы, вызывают серьезное беспокойство, однако Тбилиси не теряет надежды на восстановление взаимопонимания. "Мы надеемся, что ситуация изменится, и Брюссель перестанет игнорировать реальность", – подчеркнула глава МИД. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251211/evropa-teryaet-tsennosti-prezident-gruzii-o-preduprezhdenii-ssha-evrosoyuzu-296146520.html

брюссель

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мака бочоришвили, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, брюссель, тбилиси, сша