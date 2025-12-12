В Грузии резко отреагировали на "наглое" поведение посла Германии

https://sputnik-georgia.ru/20251212/v-gruzii-rezko-otreagirovali-na-nagloe-povedenie-posla-germanii-296158574.html

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Подобное наглое отношение к Грузии и свободным СМИ, которое демонстрирует посол Германии Петер Фишер, лишь подтверждает политическую принадлежность дипломатов и их моральный облик, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия. Посол Германии ранее отказался комментировать новую стратегию национальной безопасности США. На вопрос журналиста телеканала "Имеди" дипломат резко отреагировал, заявив, что не обязан отвечать на подобные вопросы, назвал их пропагандистскими и подчеркнул, что не собирается участвовать в грузинской "пропагандистской машине". По мнению депутата, подобные заявления дипломатов еще раз демонстрируют их моральный уровень. Он отметил, что неудивительно получать подобные ответы на чувствительные для страны вопросы. "Каждое их заявление, подобное наглое отношение к нашей стране и свободным СМИ лишь указывает на их моральный облик и их политическую принадлежность в нашей стране", – отметил Кирцхалия. Ранее, 19 октября, МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

