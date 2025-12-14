https://sputnik-georgia.ru/20251214/kultura-gruzinskoy-pshenitsy-vklyuchena-v-spisok-yunesko-296201975.html

Культура грузинской пшеницы включена в список ЮНЕСКО

Культура грузинской пшеницы включена в список ЮНЕСКО

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинское застолье и хлеб служат идее гостеприимства и сближения людей, что еще раз подтвердило решение ЮНЕСКО о включении культуры грузинской пшеницы в список нематериального культурного наследия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на торжественном мероприятии. ЮНЕСКО включила "Культуру грузинской пшеницы: традиции и ритуалы" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Решение было принято на 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, состоявшейся в Нью-Дели (Индия). Как отметил глава правительства, сегодня, когда миру так необходим консенсус, грузинские застолье и хлеб служат именно идее гостеприимства и сближения людей. В мероприятии, посвященном решению ЮНЕСКО, приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили, представители исполнительной и законодательной ветвей власти, а также духовенство. Премьер выразил особую благодарность ученым, исследователям, патриархии и всем, кто годами усердно работал над подготовкой этой номинации. По словам главы правительства, это еще одно доказательство того, что Грузия со своей уникальной культурой является самобытной частью мировой цивилизации. Он также подчеркнул, что из 20 известных в мире видов пшеницы 15 произрастают на грузинской земле, и пять из них являются эндемичными и растут только на грузинской почве. Это биоразнообразие — живое сокровище, которое наши предки сохранили для нас, отметил глава правительства. С историческим решением ЮНЕСКО население Грузии поздравил президент Михаил Кавелашвили. Как отметил глава государства, это историческое решение является признанием великого опыта, созданного предками и на протяжении веков ставшего неотъемлемой частью грузинской культуры. По словам президента, в Грузии обычаи, связанные с выпечкой хлеба, имеют многовековую историю. "Я горжусь тем, что это решение ЮНЕСКО еще раз подчеркивает важнейшее обстоятельство – мы, грузины, наряду с многочисленными достопримечательностями, традициями и опытом, подарили миру уникальные сорта пшеницы и культурные традиции, которые являются уникальными только для нас", – сказал Кавелашвили. По данным министерства культуры Грузии, заявка в ЮНЕСКО была подана страной 28 марта 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

