https://sputnik-georgia.ru/20251214/kultura-gruzinskoy-pshenitsy-vklyuchena-v-spisok-yunesko-296201975.html
Культура грузинской пшеницы включена в список ЮНЕСКО
Культура грузинской пшеницы включена в список ЮНЕСКО
Sputnik Грузия
Грузия со своей уникальной культурой является самобытной частью мировой цивилизации, заявил премьер 14.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-14T19:58+0400
2025-12-14T19:58+0400
2025-12-14T19:58+0400
грузия
культура
новости
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
юнеско
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278768477_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_1270f14ac37ae061f38be732199fe896.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинское застолье и хлеб служат идее гостеприимства и сближения людей, что еще раз подтвердило решение ЮНЕСКО о включении культуры грузинской пшеницы в список нематериального культурного наследия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на торжественном мероприятии. ЮНЕСКО включила "Культуру грузинской пшеницы: традиции и ритуалы" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Решение было принято на 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, состоявшейся в Нью-Дели (Индия). Как отметил глава правительства, сегодня, когда миру так необходим консенсус, грузинские застолье и хлеб служат именно идее гостеприимства и сближения людей. В мероприятии, посвященном решению ЮНЕСКО, приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили, представители исполнительной и законодательной ветвей власти, а также духовенство. Премьер выразил особую благодарность ученым, исследователям, патриархии и всем, кто годами усердно работал над подготовкой этой номинации. По словам главы правительства, это еще одно доказательство того, что Грузия со своей уникальной культурой является самобытной частью мировой цивилизации. Он также подчеркнул, что из 20 известных в мире видов пшеницы 15 произрастают на грузинской земле, и пять из них являются эндемичными и растут только на грузинской почве. Это биоразнообразие — живое сокровище, которое наши предки сохранили для нас, отметил глава правительства. С историческим решением ЮНЕСКО население Грузии поздравил президент Михаил Кавелашвили. Как отметил глава государства, это историческое решение является признанием великого опыта, созданного предками и на протяжении веков ставшего неотъемлемой частью грузинской культуры. По словам президента, в Грузии обычаи, связанные с выпечкой хлеба, имеют многовековую историю. "Я горжусь тем, что это решение ЮНЕСКО еще раз подчеркивает важнейшее обстоятельство – мы, грузины, наряду с многочисленными достопримечательностями, традициями и опытом, подарили миру уникальные сорта пшеницы и культурные традиции, которые являются уникальными только для нас", – сказал Кавелашвили. По данным министерства культуры Грузии, заявка в ЮНЕСКО была подана страной 28 марта 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20251029/vino-v-kvevri-i-mnogogolosie-glava-mid-predstavit-gruziyu-na-sessii-yunesko-v-samarkande-295585483.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278768477_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_22622d3d5f1d7f115131ac0adabc7e4b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, культура, новости, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, юнеско
грузия, культура, новости, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, юнеско
Культура грузинской пшеницы включена в список ЮНЕСКО
Грузия со своей уникальной культурой является самобытной частью мировой цивилизации, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинское застолье и хлеб служат идее гостеприимства и сближения людей, что еще раз подтвердило решение ЮНЕСКО о включении культуры грузинской пшеницы в список нематериального культурного наследия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на торжественном мероприятии.
ЮНЕСКО включила "Культуру грузинской пшеницы: традиции и ритуалы" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Решение было принято на 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, состоявшейся в Нью-Дели (Индия).
"Решение ЮНЕСКО подчеркивает еще один важный аспект – пшеница и традиция преломления хлеба являются символами мира и социального единства", – заявил Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, сегодня, когда миру так необходим консенсус, грузинские застолье и хлеб служат именно идее гостеприимства и сближения людей.
В мероприятии, посвященном решению ЮНЕСКО, приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили, представители исполнительной и законодательной ветвей власти, а также духовенство.
"Это признание – послание в будущее. Защита и развитие эндемичных сортов – величайший потенциал нашего сельскохозяйственного сектора, агротуризма и зеленой экономики. Наша цель – сделать эту традицию живым, развивающимся процессом, который принесет богатство нашим фермерам и стране", - заявил Кобахидзе.
Премьер выразил особую благодарность ученым, исследователям, патриархии и всем, кто годами усердно работал над подготовкой этой номинации.
По словам главы правительства, это еще одно доказательство того, что Грузия со своей уникальной культурой является самобытной частью мировой цивилизации.
Он также подчеркнул, что из 20 известных в мире видов пшеницы 15 произрастают на грузинской земле, и пять из них являются эндемичными и растут только на грузинской почве. Это биоразнообразие — живое сокровище, которое наши предки сохранили для нас, отметил глава правительства.
С историческим решением ЮНЕСКО население Грузии поздравил президент Михаил Кавелашвили.
Как отметил глава государства, это историческое решение является признанием великого опыта, созданного предками и на протяжении веков ставшего неотъемлемой частью грузинской культуры.
"Я хотел бы поздравить всю Грузию, каждого грузина, с историческим решением ЮНЕСКО, согласно которому грузинская пшеничная культура: традиции и ритуалы включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это еще одно признание великого опыта, который создали наши предки", - заявил Кавелашвили.
По словам президента, в Грузии обычаи, связанные с выпечкой хлеба, имеют многовековую историю.
"Я горжусь тем, что это решение ЮНЕСКО еще раз подчеркивает важнейшее обстоятельство – мы, грузины, наряду с многочисленными достопримечательностями, традициями и опытом, подарили миру уникальные сорта пшеницы и культурные традиции, которые являются уникальными только для нас", – сказал Кавелашвили.
По данным министерства культуры Грузии, заявка в ЮНЕСКО была подана страной 28 марта 2024 года.