https://sputnik-georgia.ru/20251215/kritika-evrosoyuza-nepriemlema--v-gruzii-rezko-otvetili-marte-kos-296206798.html

Критика со стороны Евросоюза неприемлема – в Грузии резко ответили Марте Кос

Критика со стороны Евросоюза неприемлема – в Грузии резко ответили Марте Кос

Sputnik Грузия

Депутат от правящей партии отметил, что сегодня Грузия является одной из лучших стран в Европе с точки зрения соблюдения европейских ценностей 15.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-15T13:53+0400

2025-12-15T13:53+0400

2025-12-15T14:25+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

георгий габуния

грузинская мечта - демократическая грузия

брюссель

европа

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/11/251200150_0:52:3236:1872_1920x0_80_0_0_28e2defcc9a2f9a32d641610c1e95a66.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Заявление комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос неприемлемы, так как исследования европейских институтов показывают: Грузия занимает передовые позиции в отдельных сферах и демонстрирует прогресс, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Габуния. Кос ранее заявила, что в отчете о расширении ЕС Грузия показана как страна, которая откатывается назад быстрее, чем любая другая. Она подчеркнула, что для продвижения по европейскому пути правительство должно вести себя иначе. Она подчеркнула важность поддержки гражданского общества и независимых СМИ, чтобы показать правительству волю народа. В конечном итоге решение о возвращении к европейскому курсу остается за грузинскими властями при поддержке народа, отметила Кос. При этом в Евросоюзе признаются существующие проблемы и нарушения фундаментальных прав человека внутри самого союза. "На этом фоне критика Грузии со стороны Марты Кос и ее коллег неприемлема. Наша страна смогла сохранить мир в сложной ситуации и одновременно защищает фундаментальные права. Поэтому в этом аспекте критика не принимается", – отметил Габуния. Он также отметил, что Грузия проводит все необходимые реформы для приближения к Евросоюзу, и к 2030 году страна будет одной из наиболее подготовленных среди кандидатов на вступление. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251215/ne-tak-strashen-chert-kak-ego-malyuyut-ili-gruziya-v-usloviyakh-napryazheniya-s-evropoy-296150168.html

тбилиси

брюссель

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, георгий габуния, грузинская мечта - демократическая грузия, брюссель, европа, еврокомиссия