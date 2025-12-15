https://sputnik-georgia.ru/20251215/ne-tak-strashen-chert-kak-ego-malyuyut-ili-gruziya-v-usloviyakh-napryazheniya-s-evropoy-296150168.html

"Не так страшен черт, как его малюют", или Грузия в условиях напряжения с Европой

"Не так страшен черт, как его малюют", или Грузия в условиях напряжения с Европой

Sputnik Грузия

Несмотря на кризис в отношениях между Тбилиси и европейскими странами, экономика Грузии продолжает расти. В причинах этого разбирался колумнист Sputnik Грузия 15.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-15T10:50+0400

2025-12-15T10:50+0400

2025-12-15T10:50+0400

экономика

аналитика

грузия

политика

европа

тбилиси

сша

ираклий кобахидзе

мака бочоришвили

бидзина иванишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23537/65/235376584_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_75d43910d82c9ee99735151f2072de25.jpg

Экономика Грузии в последние годы демонстрирует устойчивый рост: расширяется внешняя торговля, развивается туризм, улучшается инфраструктура. Страна традиционно строит модель открытого рынка и ориентируется на сотрудничество с ЕС, США и международными финансовыми институтами. Однако политическое напряжение в отношениях с Европейским союзом создает определенные риски и влияет на экономические перспективы. Одной из основных угроз для грузинской экономики является снижение доверия иностранных инвесторов. В то время как внешние инвестиции – важный источник развития инфраструктуры, энергетики, IT-сектора, логистики и промышленности, политическая неопределенность заставляет часть инвесторов замораживать проекты или искать более стабильные рынки. В чем суть противоречий между Грузией и Европой Грузия обладает статусом страны-кандидата в члены ЕС с декабря 2023 года. Однако выполнение девяти дополнительных условий – от снижения политической поляризации до обеспечения свободных выборов – остается ключевым требованием для продвижения процесса. Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. Кроме того, США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. В ответ власти Грузии объявили, что откладывают до 2028 года вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС. Это вызвало резкую реакцию Брюсселя, который обвинил Тбилиси в откате демократии и потребовал отмены законов, противоречащих принципам ЕС. В 2025 году Еврокомиссия потребовала отмены спорных законов, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обладателей гражданских паспортов, что власти Грузии называют "нереальным" сценарием. Позиция властей по отношению к Европе Премьер Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял, что Грузия продолжает движение в направлении Европы. В то же время, по его словам, часть представителей европейских структур демонстрирует политизированный подход и препятствует конструктивному диалогу. В качестве примера премьер привел выступление посла ЕС Павла Герчинского, который незадолго до выборов заявил, что правящая партия отклонилась от европейского курса. По словам Кобахидзе, подобные заявления вмешиваются во внутренние процессы страны. Глава правительства также подчеркнул стратегическое значение Грузии для Европы. По его словам, в условиях снижения доли ЕС в мировой экономике именно сотрудничество с Южным Кавказом, в частности, с Грузией, может усилить связи ЕС с Востоком. Министр иностранных дел Мака Бочоришвили в своих заявлениях также отмечала взаимную заинтересованность Грузии и Евросоюза, особенно в вопросах логистической связанности со странами Центральной Азии. По ее словам, Грузия стремится стать современным государством с высоким качеством жизни, и европейский опыт в этом направлении остается ориентиром. Бочоришвили подчеркивает, что к 2030 году Грузия будет наиболее подготовленной страной-кандидатом к вступлению в ЕС, если сохранится справедливый подход со стороны Брюсселя. "2030 год – это самая часто упоминаемая дата для следующей волны расширения Евросоюза, и когда наступит 2030 год, Грузия будет наиболее подготовленной среди стран-кандидатов к членству в ЕС", – подчеркнула Бочоришвили. Вопреки вызовам Несмотря на вызовы, экономика Грузии сохраняет устойчивость: туризм остается одной из ведущих отраслей, а стратегическое географическое положение делает страну привлекательной для транспортных и логистических проектов. Однако без доверия западных партнеров и прогнозируемой политической среды этот запас прочности может со временем уменьшиться. Чтобы избежать "инвестиционного застоя", Грузии необходимо предпринять ключевые шаги: стабилизировать внутреннюю политическую ситуацию, снизить общественную напряженность, возобновить конструктивный диалог с ЕС и создать дополнительные стимулы для бизнеса. Арабы доверяют Грузии Решение арабской девелоперской компании Emaar Properties/Eagle Hills инвестировать в Грузию стало значимым сигналом доверия со стороны международного бизнеса. В октябре 2025 года Грузия подписала инвестиционное соглашение с Emaar Properties/Eagle Hills. Суммарный объем проектов в Тбилиси и Гонио составляет 6,6 млрд долларов. Как отметил премьер, Грузия не берет на себя никаких финансовых обязательств или гарантий – государство будет владеть третью акций совместной компании, а управление и финансирование проекта полностью возьмет на себя инвестор. Emaar Properties – международная девелоперская корпорация из ОАЭ, владеющая активами более чем на 30 млрд долларов и ведущая проекты в странах Азии, Европы и Северной Америки. Инвестиции VS переводы мигрантов "Не так страшен черт..." – напряженная ситуация с ЕС не чревата особыми потерями для грузинской экономики, считает экономист, профессор Сосо Арчвадзе. Что касается отношений с Евросоюзом, Арчвадзе отметил, что Евросоюз не занимает столь большой удельный вес во внешнеторговом обороте Грузии, и инвестиции в последнее время из этих стран не столь велики. По его словам, Грузия является серьезным партнером для международных игроков и постепенно укрепляет статус регионального, экономического и финансового хаба Южнокавказского региона. "Поэтому в этом отношении я не вижу серьезных проблем. Конечно, жизнь не стоит на месте, каждый раз возникают новые вызовы как внутри страны, так и за ее пределами, но тем не менее человеческая жизнь устроена так, чтобы искать пути для преодоления проблем и выходить из каждого цикла кризисов более сильным", – отметил он. Кроме того, по информации эксперта, Грузия получает больше средств в виде денежных переводов, нежели в виде прямых иностранных инвестиций. "Из-за рубежа мы получаем 2,5 раза больше денежных переводов от наших трудовых мигрантов, чем прямые иностранные инвестиции в Грузию, со всего мира. У нас есть возможность возместить инвестиции за счет переводов наших мигрантов из-за рубежа", – сказал Арчвадзе. Также эксперт напомнил, что у Грузии торгово-экономические отношения с более 140 странами, выделив тот факт, что при общем росте экспорта и общеторгового оборота в целом удельный вес сухопутных соседей сокращается. "То есть это означает диверсификацию наших внешнеэкономических связей. То есть мы сохраняем, поддерживаем отношения с соседними странами, в том числе с Россией, Турцией и т. д., но в то же время чувствуется сокращение доли этих стран в нашем внешнеторговом обороте. То есть мы активно сотрудничаем с остальным миром и не замыкаемся лишь на соседних странах", – заключил он. Ничто не мешает устойчивому развитию Несмотря на замедление евроинтеграционного процесса и политические разногласия с ЕС, экономическое развитие Грузии не находится в критической зависимости от европейского направления. Страна располагает широкими возможностями для диверсификации партнеров – как благодаря выгодному географическому положению, так и за счет активного сотрудничества с Россией, Турцией, странами Кавказа, государствами Центральной Азии, Ближнего Востока и Персидского залива. Инвестиционные проекты крупных региональных игроков, включая Emaar Properties/Eagle Hills, подтверждают растущую роль альтернативных экономических центров. Грузия остается важным транзитным узлом и логистическим коридором, что постепенно усиливает ее значение не только для ЕС, но и для соседних государств. При сохранении политической стабильности и улучшении институциональной среды страна способна укреплять экономическую самостоятельность и привлекать капитал независимо от европейских политических колебаний. В этих условиях стратегическая гибкость и диверсификация международных связей становятся ключевыми факторами устойчивого развития Грузии. * Экстремистская организация, запрещенная в России

https://sputnik-georgia.ru/20250721/deputat-trebovaniya-evrosoyuza--ekzistentsialnaya-ugroza-dlya-gruzii-294224754.html

https://sputnik-georgia.ru/20250804/gruziya-na-raspute-sobstvennyy-put-ili-chuzhie-stsenarii-294389714.html

https://sputnik-georgia.ru/20250704/evrobyurokraty-ne-mogut-smiritsya-s-vyborom-naroda-gruzii-v-polzu-mira--premer-294044940.html

европа

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

экономика, аналитика, грузия, политика, европа, тбилиси, сша, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, бидзина иванишвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз