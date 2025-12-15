https://sputnik-georgia.ru/20251215/startovali-pryamye-aviareysy-shymkent---tbilisi-296215457.html

Стартовали прямые авиарейсы Шымкент-Тбилиси

Стартовали прямые авиарейсы Шымкент-Тбилиси

15.12.2025

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Казахская авиакомпания Scat Airlines начала осуществлять прямые авиарейсы из Шымкента в Тбилиси 15 декабря, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии. Рейсы между Шымкентом и Тбилиси будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Авиакомпания уже выполнила первый прямой рейс из Шымкента в Тбилиси и обратно, обслужив 166 пассажиров. На мероприятии было отмечено, что Казахстан является стратегическим партнером Грузии и играет важную роль для Среднего коридора с точки зрения экономики, транзита и логистики. Шымкент – пятый авиамаршрут между Грузией и Казахстаном, запущенный в этом году. В настоящее время авиасообщение между двумя странами осуществляется тремя авиакомпаниями: Air Astana и SCAT Airlines из Тбилисского международного аэропорта, а также FlyArystan из аэропорта Кутаиси. Пассажиропоток между Грузией и Казахстаном растет с каждым годом. За 11 месяцев грузинские аэропорты обслужили более 304 тысяч пассажиров, что на 10% больше, чем за отчетный период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

