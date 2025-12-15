https://sputnik-georgia.ru/20251215/startovali-pryamye-aviareysy-shymkent---tbilisi-296215457.html
Стартовали прямые авиарейсы Шымкент-Тбилиси
Шымкент – пятый авиамаршрут между Грузией и Казахстаном, запущенный в этом году 15.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-15T23:35+0400
2025-12-15T23:35+0400
2025-12-16T00:12+0400
23:35 15.12.2025 (обновлено: 00:12 16.12.2025)
Шымкент – пятый авиамаршрут между Грузией и Казахстаном, запущенный в этом году
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Казахская авиакомпания Scat Airlines начала осуществлять прямые авиарейсы из Шымкента в Тбилиси 15 декабря, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.
Рейсы между Шымкентом и Тбилиси будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.
Авиакомпания уже выполнила первый прямой рейс из Шымкента в Тбилиси и обратно, обслужив 166 пассажиров.
В мероприятии, посвященном первому рейсу в Тбилисском международном аэропорту, приняли участие заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, генеральный директор Объединения аэропортов Леван Мосешвили, генеральный директор TAV Georgia Теа Закарадзе, представители Агентства гражданской авиации и авиакомпании.
На мероприятии было отмечено, что Казахстан является стратегическим партнером Грузии и играет важную роль для Среднего коридора с точки зрения экономики, транзита и логистики.
Шымкент – пятый авиамаршрут между Грузией и Казахстаном, запущенный в этом году.
В настоящее время авиасообщение между двумя странами осуществляется тремя авиакомпаниями: Air Astana и SCAT Airlines из Тбилисского международного аэропорта, а также FlyArystan из аэропорта Кутаиси.
Пассажиропоток между Грузией и Казахстаном растет с каждым годом. За 11 месяцев грузинские аэропорты обслужили более 304 тысяч пассажиров, что на 10% больше, чем за отчетный период 2024 года.