https://sputnik-georgia.ru/20251216/iliya-topuriya-udostoen-prestizhnoy-nagrady-leyenda-ot-ispanskogo-izdaniya-marca-296215937.html

Илия Топурия удостоен престижной награды Leyenda от испанского издания Marca

Илия Топурия удостоен престижной награды Leyenda от испанского издания Marca

Sputnik Грузия

Топурия провел 17 боев в смешанных боевых искусствах и не потерпел ни одного поражения 16.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-16T10:52+0400

2025-12-16T10:52+0400

2025-12-16T10:52+0400

спорт

новости

в мире

грузия

испания

ufc

илья топурия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293960706_0:170:1368:940_1920x0_80_0_0_28fae03a3629798ccd5f49f4d4485968.jpg

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузино-испанский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) Илия Топурия получил специальную награду от авторитетного испанского издания Marca – MARCA Leyenda. Marca Leyenda – это награда, которую газета Marca вручает выдающимся спортсменам. С момента своего учреждения в 1997 году этой награды удостоились более 80 человек, связанных с миром спорта, включая Криштиану Роналду, Новака Джоковича, Лионеля Месси, Зинедина Зидана. В 2025 году 28-летний Топурия стал чемпионом UFC во второй весовой категории. До этого, в 2024 году, он завоевал пояс в полулегком весе (до 65 кг) и успешно защитил его один раз. В июне 2025 года Топурия нокаутом в первом раунде победил легенду смешанных боевых искусств Бразилии Чарльза Оливейру, завоевав титул чемпиона в легком весе. Топурия провел 17 боев в смешанных боевых искусствах и не потерпел ни одного поражения. Илия Топурия Илия Топурия родился в 1997 году в Германии в грузинской семье. Переехал в возрасте 7 лет в Грузию, где начал заниматься греко-римской борьбой в школе. Позже, в 15 лет, перебрался на юго-восток Испании в Аликанте, где стал заниматься смешанными боевыми единоборствами в клубе Climent. Дебютировал как профессионал на местных соревнованиях в 2015 году. Топурия, которому в январе исполнилось 28 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля 2024 года победил австралийца Александра Волкановски. За эту победу он получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии. В октябре того же года Топурия сохранил чемпионский пояс UFC в полулегком весе, победив титулованного американца Макса Холлоуэя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, грузия, испания, ufc , илья топурия