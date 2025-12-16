https://sputnik-georgia.ru/20251216/iliya-topuriya-udostoen-prestizhnoy-nagrady-leyenda-ot-ispanskogo-izdaniya-marca-296215937.html
Илия Топурия удостоен престижной награды Leyenda от испанского издания Marca
Илия Топурия удостоен престижной награды Leyenda от испанского издания Marca
16.12.2025
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Marca Leyenda – это награда, которую газета Marca вручает выдающимся спортсменам. С момента своего учреждения в 1997 году этой награды удостоились более 80 человек, связанных с миром спорта, включая Криштиану Роналду, Новака Джоковича, Лионеля Месси, Зинедина Зидана.
В 2025 году 28-летний Топурия стал чемпионом UFC во второй весовой категории. До этого, в 2024 году, он завоевал пояс в полулегком весе (до 65 кг) и успешно защитил его один раз.
В июне 2025 года Топурия нокаутом в первом раунде победил легенду смешанных боевых искусств Бразилии Чарльза Оливейру, завоевав титул чемпиона в легком весе.
Топурия провел 17 боев в смешанных боевых искусствах и не потерпел ни одного поражения.
Илия Топурия родился в 1997 году в Германии в грузинской семье. Переехал в возрасте 7 лет в Грузию, где начал заниматься греко-римской борьбой в школе. Позже, в 15 лет, перебрался на юго-восток Испании в Аликанте, где стал заниматься смешанными боевыми единоборствами в клубе Climent. Дебютировал как профессионал на местных соревнованиях в 2015 году.
Топурия, которому в январе исполнилось 28 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля 2024 года победил австралийца Александра Волкановски. За эту победу он получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.
В октябре того же года Топурия сохранил чемпионский пояс UFC в полулегком весе, победив титулованного американца Макса Холлоуэя.