Илия Топурия взял паузу в UFC – чемпион подал заявление в полицию на бывшую жену

Насилие в любой форме для меня неприемлемо, моя жизнь и профессиональный путь всегда основывались на дисциплине, уважении и честности, заявил боец 16.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузино-испанский боец UFC Илия Топурия взял паузу в выступлениях и не будет защищать чемпионский пояс из-за личных проблем – спортсмен подал заявление в полицию на бывшую супругу после ее шантажа и угроз. О расставании Илии Топурия и его жены Джорджины Баделл стало известно этой осенью. В октябре 2025 года подписчики заметили, что Илия и Джорджина удалили все совместные фотографии из своих аккаунтов в соцсетях. Как подчеркнул спортсмен, эти обвинения безосновательны. По его словам, все соответствующие доказательства собраны и тщательно сохранены – аудиозаписи, письменные сообщения, показания свидетелей и видеодоказательства. "Указанные документы уже переданы в соответствующие органы для начала правового реагирования на попытку вымогательства, фальсификацию доказательств, присвоения финансового и личного имущества и систематических угроз", – сказал Топурия. Как пояснил спортсмен, до сих пор он хранил молчание, чтобы защитить своих детей. Боец подчеркнул, что насилие в любой форме для него неприемлемо, и его жизнь и профессиональный путь всегда основывались на дисциплине, уважении и честности. "Я полностью доверяю судебной системе и готов к тому, чтобы правовой процесс объективно установил все факты, основываясь только на доказательствах", – сказал Топурия. Он также отметил, что больше не будет возвращаться к этой теме в публичных заявлениях. "Правде не нужен шум – ей нужны факты", – написал Топурия. Илия Топурия Илия Топурия родился в 1997 году в Германии в грузинской семье. Переехал в возрасте 7 лет в Грузию, где начал заниматься греко-римской борьбой в школе. Позже, в 15 лет, перебрался на юго-восток Испании в Аликанте, где стал заниматься смешанными боевыми единоборствами в клубе Climent. Дебютировал как профессионал на местных соревнованиях в 2015 году. Топурия, которому в январе исполнилось 28 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля 2024 года победил австралийца Александра Волкановски. За эту победу он получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии. В октябре того же года Топурия сохранил чемпионский пояс UFC в полулегком весе, победив титулованного американца Макса Холлоуэя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

